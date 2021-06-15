Cari açık 7 ayın en düşük seviyesinde

CARİ işlemler açığında, mart ayında başlayan gerileme nisanda hızlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, cari açık nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 584 milyon dolar
azalarak 1 milyar 712 milyon dolara geriledi. Aylık açık, piyasa beklentisi olan 2.5 milyar doların oldukça altında gerçekleşti. 2020'nin ilk 4 ayında 14.1 milyar dolar olan açık, bu yılın aynı döneminde 9.6 milyar dolara geriledi. Mart sonunda 36.3 milyar dolar olan yıllık cari açık, nisan ayında 32.7 milyar dolarla 2020 yılının eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2020 sonunda yüzde 5.2 olan cari açığın milli gelire oranı da yüzde 4.4'e düştü. Altın ithalatındaki yavaşlama ve kredilerdeki ivme kaybının etkisiyle cari dengenin bu yıl beklenenden daha hızlı iyileşeceğini belirten analistler, yıllık açığın 25 milyar doların altına ineceği görüşünde.