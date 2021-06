Devlet baba evlatlarına sahip çıktı

Devlet, korumaya aldığı gençleri kanatları altında büyüterek çok yönlü destek sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , devlet koruması altında yetişen 55 bin 205 genci kamuda istihdam ettiklerini açıkladı. Bakan Yanık, "Gençlerimizin hayata uyum sağlamaları için hem korumamız altındayken hem de sonrasında her türlü imkânı seferber ediyoruz" dedi. Gençlerin aynı zamanda özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için her türlü desteği sunduklarının altını çizen Bakan Yanık, Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile 5 bin 964 gencin istihdam edildiğini bildirdi.Koruma altındaki gençlerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışabilmesi için yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Artık kamu kurum ve kuruluşlarına mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atamaları gerçekleştiriliyor" diye konuştu. Bakan Yanık, çeşitli nedenlerle sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler için İş Hayatına Uyum Seminerleri düzenlediklerini belirterek, "İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayacak gençlerimize hak ve sorumluluklarını anlatarak, iş hayatına bilinçli bir şekilde başlamalarını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Yanık, koruma altındaki çocukların kariyer planlamalarına da ortak olduklarını ifade etti. Yanık, henüz kurum bakımı devam ederken yaşam becerileri ile çalışma hayatı ve hukuk konularında eğitimler verdiklerini belirtti. Bakan Yanık, diğer yandan, İŞKUR aracılığıyla meslek danışmanlığı eğitimi verildiğini vurguladı.SOSYAL hizmet modellerinden yararlanan gençlere destek olmak için ayrıca kurum bakımından ayrılanlara 'Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik' desteğinin de olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Meslek elemanlarımız gençlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü için onlarla irtibatı sürdürüyor. Barınma desteği ve sosyal ekonomik destek kapsamında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her zaman onların yanındayız" diye konuştu.