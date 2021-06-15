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Giriş Tarihi: 15.6.2021

’na dört ödül birden

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı’na dört ödül birden
işletmecisi , 'de ilk kez düzenlenen Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'de 4 ödülün sahibi oldu. Havalimanı, uluslararası alanda 2008 yılından beri müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen '-Müşteri Deneyimi Ödülleri 2021'de 4 ödül birden kazandı. İstanbul Havalimanı, '' çatısı altında tüm erişilebilirlik imkânları ve farkındalık çalışmaları ile 'En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcı Müşteri Deneyimi, sesli adımlar ve erişilebilir rota ile görme engelli yolculara sunulan çözümlerle 'Müşteri Deneyiminde Teknolojinin En İyi Kullanımı', 65 yaş üstü, iş insanları ve çocuklara sunulan ayrıcalıklı hizmetlerle 'En iyi Müşteri Odaklılık' kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu. İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sesini dinleyerek sunulan çözümler ise 'Müşterinin En İyi Sesi' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.
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İstanbul Havalimanı’na dört ödül birden
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