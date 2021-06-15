Haziran ayı ortasında Kısa Çalışma Ödeneği son durum merakla araştırılıyor. Koronavirüs sürecinde çalışanın ve işverenin mağduriyetini önlemek adına yürürlüğe alınan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla uzatılmıştı. 31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Milyonlarca çalışanın mağduriyetini büyük ölçüde gideren Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? KÇÖ ne zaman bitiyor, son durum ne?