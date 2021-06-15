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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ile maaşlar ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:28 Son Güncelleme: 15.6.2021 09:37

| belli oluyor! Emekli temmuz zammı ile maaşlar ne kadar artacak?

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Son dakika | Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ile maaşlar ne kadar artacak?

haberi: ve memurlara yapılacak oranı için tek bir veri kaldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 6.39 oldu. Temmuz zammı, evde yakınına bakan, , engelli maaaşı gibi diğer gelirleri de artıracak. Peki 'Emekli ?' İşte muhtemel yeni maaş listesi...

haberi... Emeklilerin için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Son dakika | Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ile maaşlar ne kadar artacak?
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