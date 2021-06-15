Son dakika | Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ile maaşlar ne kadar artacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.