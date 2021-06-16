Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.