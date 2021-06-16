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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:25 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:14

Son dakika haberi | Ticaret Bakanı duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama

BEKİR COŞKUN
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama

Ticaret Bakanı 'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Mehmet Muş, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton yakalandı. Bu yakalama, ’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır." dedi.

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı , "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton yakalandı." dedi. Bakan Muş, "Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadarki en büyük yakalama! Muz kolilerinde tam 1 ton kokain yakalandı | Video

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yapılan operasyon 15 günlük takip sonucunda yapıldı. Kokainlerin muz kolilerinin içine yerleştirildiği ve Ekvador'dan Mersin Limanı'na geldiği öğrenildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, 'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.

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Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyük yakalama
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