ta!da! herkese engelsiz erişim hakkı sunuyor...

Türkiye hazır gıda sektörünün genç ve yenilikçi markası ta!da!; herkesin beğenisini kazanan geniş ürün yelpazesinin yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. "Herkes için bir ta!da! olmalıdır" diyerek yola çıkan marka, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alarak hem üretim, hem de sosyal projelerle yenilikçi bir marka vizyonu ortaya koyuyor.

ta!da! ürün gamı, hazır gıda sektöründe tüketicilere günün her saati faydalanabileceği gıda ürünlerinden oluşmakta. Yeni nesil, teknolojiyi ve beslenme trendlerini merkeze koyarak gıda sektöründe yenilikçi, bol çeşitleri ve yerli üretimi dışında lezzeti ile de dikkat çeken ta!da! markası, son dönemde lansmanını gerçekleştirdiği glutensiz ürünleriyle özellikle Çölyak hastaları için bir gereklilik olan glutensiz ürünlere kolayca erişebilmelerini sağlamıştı. Marka, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında her yıl engellilere verilen eğitim burslarına ek olarak ürünlerinin ambalajlarını görme engelliler için yeniden düzenleme kararı aldı.

KÖRLER TÜM BİLGİYİ KENDİ SESLENDİRME APLİKASYONLARI İLE DİNLEYECEKLER

Ambalajların üstündeki ürünlerin isimlerini görme engellilerin okuması için Braille Alfabesi ile düzenleyen ta!da!, ayrıca kutulara kabartma olarak koyulan QR kod ile de görme engelli tüketicileri, web sitesine yönlendirerek ürünlerle ilgili ambalajda bulunan tüm bilgilere ta!da! web sitesinden ulaşabilmelerini sağlıyor. QR kodu ile ta!da! web sitesine yönlendirilen görme engelli tüketiciler, ambalajdaki tüm bilgiyi kendi seslendirme aplikasyonları ile dinleyecekler. Öncelikle sandviçler ve glutensiz atıştırmalık ürünler ile başlatılan çalışmada, Braille Alfabesi'ne yer verilen ambalajlar raflarda yerini almaya başladı. ta!da!, toplumun her kesimini dinleyen ve sosyal alanda da harekete geçen bir marka olma vizyonu ile başlattığı bu çalışmada yenilikçi bir marka olarak sosyal çalışmalarında da yenilikçi projelerde yer almaya önem veriyor. Görme engelliler için başlatılan bu çalışmanın, yapılacak yatırım ve yeni projelerle teknoloji boyutu arttırılarak etkili bir sosyal innovasyon projesi haline getirilmesi hedeflenmekte.

TÜRKİYE'DE BU ÇALIŞMAYI BAŞLATAN İLK MARKA

ta!da! Pazarlama Direktörü Meral Tek, yaptığı açıklamada "Sosyal sorumluluk bilinciyle, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma misyonunu benimseyen bir markayız. Genç ve yenilikçi bir marka olarak bu konuda algılarımız çok açık. Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Sayın Engin Yılmaz'ın 'bilginin herkes için ulaşılabilir olması' fikrinden yola çıktığı projelerde destekçi olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Braille alfabesinin ambalajlara uygulama sürecinde Engelsiz Erişim Derneği ile iş birliği içinde çalıştık. Engin Bey ve ekibi projenin uygulama aşamasında çok destek oldular. Birlikte engelli tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak birçok projeye imza atmayı planlıyoruz. Engelsiz Erişim Derneği'nin elindeki veriler ve düzenlemeler faaliyetlerimize yön verecek. İlk çalışmamız ürünlerimizin ambalajlarını görme engelliler için yeniden düzenlemek oldu. Bu çalışmayı kısa sürede tüm ürün ambalajlarımız için tamamlayacağız. İş birliğimiz ambalajlarla başladı ama kendisi ve ekibiyle birlikte yapmak istediğimiz birçok proje var. Türkiye'de bu çalışmayı başlatan ilk marka olarak, bilginin herkes için erişilebilir olmasına katkı sağlama amacıyla kısa sürede tüm kartonetli ürünlerimizde aynı sistemi uygulamayı hedefliyoruz. Ayrıca Sesli Betimleme Derneği kurucusu oldukları için bu konuda da çocuklar için yapılacak bir çalışmada yer almayı planlıyoruz" dedi.

KÖR TÜKETİCİLER İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ADIM

Lansmanda konuşan Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz ise yaptığı konuşmada "Böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ta!da! ekibi ile yaptığımız toplantıda "biz tüm ürünlerimizi her kesimden, ortamdan kişiye erişilebilir yapmak istiyoruz." dediler. Bizim bu bakış açısına çok ihtiyacımız var. Belki normal olanı bu ama bugün özel bir gün değil sıradan bir gün, engelliler günü vs değil. Bazı projelerde bizlere özel olan günlere yetiştirme kaygısı var ve yaptıkları da çok sembolik şeyler oluyor. tada bu konuyu içselleştiren bir marka. Braille alfabeli ürünleri çıkarırken bizlerin direktiflerini dikkate aldılar. Braille alfabesini ve QR kod uygulamasını belirli ürünleri için değil tüm ürünleri için geçerli kıldılar. Bu bizlerin de her ürüne erişebileceğimiz anlamına geliyor. ta!da! sayesinde bizim her ürüne erişim isteğimiz hayal olmaktan çıkıp somut bir projeye dönüştü. Görme engelli tüketiciler için çok büyük bir adım bu. Ben görme engelli bir tüketiciyim ve her ürüne erişim hakkım olmalı ta!da! projesi bunu sağladı. Tüm markalara örnek olmasını temenni ediyorum '' dedi.