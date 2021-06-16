Türkiye, gökyüzünde dengeleri değiştirecek! Bu hafta hizmete başlıyor...

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİZMET VERECEK

Türkiye'nin uzaydaki dördüncü aktif uydusu olacak olan Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine de sahip oldu.