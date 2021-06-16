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Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:57

Türkiye, gökyüzünde dengeleri değiştirecek! Bu hafta hizmete başlıyor...

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye, gökyüzünde dengeleri değiştirecek! Bu hafta hizmete başlıyor...

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu , bu hafta düzenlenecek bir törenle hizmete alınacak. 10 kilowatt elektrik güç birimi ile hizmete alınacak olan 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacağı gibi, bu uydu sayesinde Türkiye dünya nüfusunun yüzde 91'ine uydular aracılığıyla erişim imkanına kavuşacak.

8 ocak 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 05.15'de 'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SapaceX tarafından başarıyla uzaya fırlatılan 5A Haberleşme Uydusu, yaklaşık 4 ay süren yolculuğunun ardından geçtiğimiz haftalarda yörüngesine yerleşmişti. Yörüngeye yerleşmesinin ardından tarafından test çalışmaları süratle başlatılan uydusu, bu hafta Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek hizmete alım töreni ile Türkiye'ye hizmet vermeye başlayacak.

GENİŞ BİR COĞRAFYAYA HİZMET VERECEK

Türkiye'nin uzaydaki dördüncü aktif uydusu olacak olan Türksat 5A uydusu ile Türkiye, , , , Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine de sahip oldu.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuk yaklaşık 4 ay sürmüştü. Yörüngeye yerleşmesi ile birlikte doğru konumlama çalışmaları ve test süreci de tamamlanan Türksat 5A, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'nun katılacağı törenle hizmete alınacak.

31 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNDEKİ HAKLARIMIZI 30 YIL KORUYACAK

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A uydusu, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak olan Türksat 5A, Türkiye'nin derin uzay çalışmalarına da katkı sunacak.

SIRA TÜRKSAT 5B VE 6A'DA

Yapımı süren uydusunun ise 2021'in ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanırken, Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise 2022'de uzaya fırlatılacak.

Türksat 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken, 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak. Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.

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Türkiye, gökyüzünde dengeleri değiştirecek! Bu hafta hizmete başlıyor...
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