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Giriş Tarihi: 17.6.2021

3.288 metreküp müsilaj temizlendi

3.288 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre Bakanlığı 8 günde, 193 bölgede, 3.288 metreküp müsilaj temizledi. Bakan Kurum, “, bir hafta öncesine göre çok daha temiz” dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizi'ndeki müsilaj temizliği seferberliğine tam gaz devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı , 193 bölgede 8 günde, , , , Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3.288 metreküp deniz salyasını taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdiklerini belirtti. Bir yandan denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "15 Haziran itibarıyla toplam 3 bin 219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin lira idari para cezası uyguladık" dedi.

TEMMUZDA TAMAMLANACAK
Yürütülen çalışmalarla 'nin bugün bir hafta öncesinden çok daha temiz olduğunu söyleyen Kurum, "Koruma bölge ilanı çalışmalarımızı temmuz ayında tamamlamak istiyoruz. Hayalet ağları toplanma süreci Kocaeli'nden başlatıldı" diye konuştu.
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3.288 metreküp müsilaj temizlendi
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