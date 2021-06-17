Antalya ve moda aşkı yasak dinlemedi

DOSSO Dossi Fashion Show, pandemi koşullarına rağmen 100 Türk tekstil markası ile çoğunluğu Rus 5 bin tekstil toptancısını buluşturmayı başardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden olumsuz etkilenen Türk tekstil sektörüne hareket katmak için büyük bir kampanya hazırlığı içinde olduklarını belirten Dosso Dossi Holding
CEO'su Hikmet Eraslan, "Türk tekstil markalarının ürünlerini yurt dışına pazarlarken aynı zamanda ülkemizin turizm potansiyelini de ön planda tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde yaptığımız dijital platform defilesi bölgenin turizm ekonomisine ciddi katkı sağladı" dedi. Eraslan şöyle devam etti: "Bize özgü olan Business Holiday iş modelimizle yıllardır iş ve tatili birleştirerek tekstil markalarımızın ürünlerini pazarlıyoruz. Katma değeri yüksek Türk tekstil ürünleri bizim aracılığımızla 30 ülke, 200 şehirdeki tekstil toptancılarına ulaştı. Şimdi yeni kampanya dönemini başlatıyoruz. Kapadokya'da çektiğimiz görüntülerle bölgenin tanıtımına katkı sağlarken 15-20 Haziran tarihleri arasında Antalya Expo Center'da Dosso Dossi Fashion Show'a da yabancı konuklarımızla buluşturuyoruz. Çoğunluğunu Rusya
, Kazakistan ve Azerbaycan
'dan olmak üzere yaklaşık 5 bin tekstil toptancısını Antalya'ya geldi. Pandemi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığımız bugünlerde gelin hem tatil, hem de alışveriş yapalım diyoruz. Ekiplerimiz konuklarımızı özel olarak Antalya'ya davet etti. Ruslar bizden biz Ruslar'dan vazgeçmeyiz. O nedenle alternatif uçuş planlarımızı da yaptık. Rusya'dan gelecek olan tekstil toptancılarını Belarus, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden aktarmalı olarak Antalya'ya getirdik" dedi.