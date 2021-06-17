Çin ile swap anlaşması rakamı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), Çin
ile yapılan yeni swap anlaşmasının detaylarını duyurdu. TCMB, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası
ile 30 Mayıs 2019'da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının 35.1 milyar TL ve 23 milyar Çin yuanı artırılarak toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin yuanına ulaştığını duyurdu. Söz konusu rakamın 15 Haziran tarihi itibarıyla TCMB hesaplarına girdiği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır" denildi.