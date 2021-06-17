ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memurlar tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021 senesinde ilk 5 aylık süreçteki 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının sonlanmasının ardından Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon oranları da belli olacak. 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da hesaplanabilecek.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.