Emekli ve memurları gözü kulağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ilk yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Bu noktada "Enflasyon ne zaman açıklanacak?" soruları ise gündeme taşındı. Gelen son dakika haberine göre TCMB bugün faiz kararını almak üzere toplanıyor. Milyonlarca vatandaş ise konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Haziran ayı enflasyon oranı hakkında tüm detaylar…
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli ve memurlar tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021 senesinde ilk 5 aylık süreçteki 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının sonlanmasının ardından Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon oranları da belli olacak. 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da hesaplanabilecek.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.