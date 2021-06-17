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Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:26

açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur zammı için gözler enflasyon oranlarında!

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur zammı için gözler enflasyon oranlarında!

Ülkemizde 8 milyona yakın emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Temmuz ayında bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına belirli miktarda zam yapılacak. Bu noktada milyonlarca kişi “ ne zaman açıklanacak, belli olacak?” soruları gündeme taşınıyor. Temmuz ayından itibaren alacakları maaşlar için memur ve emekli maaşı hesaplama ekranı araştırmaları sürerken , bugün ilgiyle takip edilen faiz kararı için toplanacak. Peki, Enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Emekli ve memurları gözü kulağı enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ilk yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacak. Bu noktada "Enflasyon ne zaman açıklanacak?" soruları ise gündeme taşındı. Gelen son dakika haberine göre bugün faiz kararını almak üzere toplanıyor. Milyonlarca vatandaş ise konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte hakkında tüm detaylar…

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli ve memurlar tarafından takip edilen enflasyon oranları, 2021 senesinde ilk 5 aylık süreçteki 6.39 olarak açıklanmıştı. Haziran ayının sonlanmasının ardından Temmuz ayında yılın ilk yarısının enflasyon oranları da belli olacak. 5 Temmuz 2021 tarihinde açıklanması planlanan enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da hesaplanabilecek.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur zammı için gözler enflasyon oranlarında!
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