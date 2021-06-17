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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:11

'nda aşılama başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı'nda aşılama başladı

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütütğü aşılama seferberliğinde çalışanların aşıya hızlı şekilde ulaşılması için tarafından oluşturulan 'nde aşılama başladı.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütütğü aşılama seferberliğinde çalışanların aşıya hızlı şekilde ulaşılması için tarafından oluşturulan 'nde aşılama başladı.



YOLCULAR DA AŞI OLABİLECEK

İsteğe bağlı olarak tüm havalimanı çalışanlarının mesai saatleri içinde aşılarını yaptırabileceği merkezde önümüzdeki hafta itibariyle ise seyahat eden yolculara da bu hizmet sunulmaya başlanacak. Hem gelen hem giden tüm Türk vatandaşı yolcuların faydalanabileceği aşı uygulaması, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda ücretsiz olarak yapılacak. Havalimanında başlatılan aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Arnavutköy İlçe Sağlık Müdür Dr. Engin Bulut, 'na bağlı tüm çalışanlara yaş sınırlaması olmadan 15 Haziran itibariyle aşı hakkı tanındığını hatırlatarak, bu kapsamda Arnavutköy'deki tüm fabrikalar ile havalimanı çalışanlarına yönelik aşılama çalışması başlattıklarını söyledi



AŞIYA ULAŞIMIN HIZLI OLMASI İÇİN ALAN OLUŞTURULDU

içerisinde 70 binden fazla işçinin bulunduğunu ifade eden Bulut "Burada hem işgücü kaybını önlemek hem de çalışan işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımının olabildiğince hızlı olması anlamında burada bir alan oluşturduk. Gayet konforlu kabinlerimiz var. Hepsinin içerisinde sağlık personellerimiz var. Çalışan işçilerimizin önce gerekli kontrolleri yapılıyor. Aşı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoksa ve aşı hakkı tanınmışsa arkadaşlarımız boş bir kabine yönlendiriyor ve aşılamaları yapılıyor. Gayet hızlı ve güzel bir uygulama, hedefimiz 70 bin personelin tamamını aşılamayı hedefliyoruz" dedi

BİZİM İÇİN KOLAY OLDU

Aşı olan havalimanı çalışanlarından Hakan Duran" Bizim için çok iyi ve kolay oldu. Burada olmasam randevu alıp günümü bekleyecektim o da uzun sürecekti. Böyle daha iyi oldu. İşim havalimanında mesaim olduğu için akşam olacaktı. Burası güzel oldu" diye konuştu

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İstanbul Havalimanı'nda aşılama başladı
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