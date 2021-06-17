Kızılay yurtiçi ve yurtdışı kurban bedelini 1050 TL olarak açıkladı

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte Türk Kızılayı 2021 yılının kurban hisse bedelini yurtiçi ve yurtdışında bin 50 TL olarak belirlendiği açıklandı. Türk Kızılay'ı genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'de dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin kurban payını insanlara ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.



Türk Kızılay'ı bu yıl yurtiçi ve yurtdışında kurban hisse bedeli ile ilgili açıklamasını yaptı. Türk Kızılayı Binasında düzenlenen açıklamada Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl olduğu gibi bu yılda sloganlarının "Kurban bereketini yılboyu yaşatıyorsan Hilal olsun Türkiye" olduğunu belirterek, "2021 yılında kurban organizasyonunda kurban hisselerini dağıtmak için tatlı bir telaş içindeyiz. Yine aynı sloganla geçen yıl 149 bin 24 vekalet alındı. 49 bini yurtiçi bin 24'ünü yurtdışında dağıttık. 17 farklı ülkede yapıldı. Kovit ve seyhat kısıtlaması olduğu için yerinde çalışmalar yapıldı. 2022'de ise hedefimiz yurtiçinde 52 bin 500 yurdışında ise 100 bin hisseyi hedefliyoruz. 21 ülkede Türk Kızılay'ı olarak yaklaşık 4 milyon 700 bin kurban payı ulaştırmayı planlıyoruz. Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 2 milyon 200 bin kurban eti insanlara ulaştırılacak. Özellikle de açlığın, kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalardaki ülkelerden oluşan 20 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek. Bu sene koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinde daha sistemli çalışacağız. Bu yıl elimizi himmetimizi yoksul yardıma muhtaç, ülkelerdeki insanlardan elimizi çekmeyeceğiz. Hep onların yanında olacağız" dedi.



"KURBAN VEKâLETİ YURT İÇİ VE YURTDIŞI HİSSE BEDELİ 1050 TL"



Kızılay'ın bu yıl kurban vekâleti hisse bedelinin hem yurtiçinde ve yurtdışında tek rakam olarak belirlendiğini her ikisinde de 1050 TL olarak belirlendiğini açıklayan Kerem Kınık, kurban vekâletlerinin "www.kizilay.org.tr" internet sitesinden verilebileceğini, kredi kartından taksitle ödeme imkânının bulunduğunu söyledi. Bütün banka şubelerinden Kızılay'a kurban bağışı yapılabileceğini belirten Kınık, 168 çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ve Kızılay'ın şubelerinden de vekâletlerin verilebileceğini anlattı.