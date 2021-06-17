Sigorta şirketi başka işle ilgilenemeyecek

Sigortacılık ve mesafeli sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle ilgilenemeyecek. Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren emeklilik
şirketleri, reasürans
sözleşmeleri hariç risk taşıma ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredemeyecek. Bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler, sigortacılık faaliyetinden sayılmayacak. Öte yandan ihtiyari garanti
kapsamında verilen taahhütler bir bedel karşılığında yapılsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmeyecek.
POLIÇE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdeden ya da akdedilmesine aracılık eden yetkili kuruluşların, gerekli ve yeterli organizasyon ile teknik alt yapıya sahip bulunması zorunlu olacak. Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde de poliçe verme yükümlülüğü devam edecek. Bu kapsamda kalıcı veri saklayıcısı
aracılığıyla poliçe verilebilecek. Sigortalının mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmesi gerekecek.