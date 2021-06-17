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Giriş Tarihi: 17.6.2021

başka işle ilgilenemeyecek

Sigorta şirketi başka işle ilgilenemeyecek
Sigortacılık ve mesafeli sigorta sözleşmelerine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle ilgilenemeyecek. Sigorta şirketleri ile sigorta teminatı veren şirketleri, sözleşmeleri hariç risk taşıma ve riziko gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredemeyecek. Bedeni veya fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler, sigortacılık faaliyetinden sayılmayacak. Öte yandan kapsamında verilen taahhütler bir bedel karşılığında yapılsa bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmeyecek.

POLIÇE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla mesafeli sigorta sözleşmesi akdeden ya da akdedilmesine aracılık eden yetkili kuruluşların, gerekli ve yeterli organizasyon ile teknik alt yapıya sahip bulunması zorunlu olacak. Mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinde de poliçe verme yükümlülüğü devam edecek. Bu kapsamda aracılığıyla poliçe verilebilecek. Sigortalının mesafeli sigorta sözleşmesi akdetmesi gerekecek.

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Sigorta şirketi başka işle ilgilenemeyecek
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