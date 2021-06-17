Slimstock’tan otomotiv etkinliği

STOK yönetimi ve envanter optimizasyonunda Avrupa
'da pazar lideri olan Slimstock, bir ilke daha imza atarak Türkiye
pazarında ilk akademi etkinliğini hayata geçirdi. Otomotiv Satış Sonrası (OSS) Derneği ve Slimstock Akademi iş birliğinde ilk defa düzenlenen "Stok Yönetimi ve Envanter Azaltma Yöntemleri" konulu webinar geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyleyen Slimstock Ülke Müdürü Songül Sezer, 46 farklı şirket yetkilisinin katıldığı etkinlikte otomotiv yedek parça sektörünün sorunları ele alındığını söyledi. OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp OSS eğitim grubuna etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etti.