Sürdürülebilir tahvile üç kat talep

AKBANK
, ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip 500 milyon dolar
tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 oldu. İhraca yurtdışından 150'nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi. Genel Müdür Hakan Binbaşgil
, "Sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Bu fonlamayı düşük karbon ekonomisine
geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız" diye konuştu.