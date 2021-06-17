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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Sürdürülebilir tahvile üç kat talep

Sürdürülebilir tahvile üç kat talep
, ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip 500 milyon dolar tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 oldu. İhraca yurtdışından 150'nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi. Genel Müdür , "Sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Bu fonlamayı geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız" diye konuştu.
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Sürdürülebilir tahvile üç kat talep
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