Emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile netleşeceği bilinirken bu kapsamda "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak açıklandı. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar...
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.