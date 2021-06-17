Emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile netleşeceği bilinirken bu kapsamda "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak açıklandı. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar...