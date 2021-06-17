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Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:18

Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, Kim ne kadar zam alacak? Emekli maaş zammı için geri sayım!

Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, Kim ne kadar zam alacak? Emekli maaş zammı için geri sayım!

Her sene ve emeklilerinin aldığı emekli maaşı yılda iki kez zamlanıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala emekli maaş zammı için de adeta geri sayım başladı. Yaklaşık 8 milyona yakın emekliyi ilgilendiren rakamlar için gözler Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Hal böyleyken “Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli temmuz zammı hakkında tüm gelişmeler…

Emekli maaş zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile netleşeceği bilinirken bu kapsamda " ne kadar, kaç TL olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleşeceği temmuz zammı için ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak açıklandı. İşte Temmuz emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar...

Gerçekleşen enflasyona göre ve emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak, Kim ne kadar zam alacak? Emekli maaş zammı için geri sayım!
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