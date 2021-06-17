Tüm internet abonelikleri tek ekranda

Türkiye
'nin yüzde 48'i online ödemeyi aktif olarak kullanıyor. Yani her 2 kişiden biri online satın almalar yapıyor. Bu kitlenin yüzde 30'u ise Spotify, Netflix ve Amazon gibi çeşitli platformların üyesi. Her platform için ayrı bir hesap ve birbirinden farklı kredi kartları tanımlanmış durumda. Bu karmaşık yapıyı çözmek için Mastercard
ve Garanti BBVA
işbirliğine gitti. Artık tüm üyelikler tek ekranda görüntülenebilecek ve aynı zamanda üyelik işlemleri durdurulabilecek. Toplamda ne kadar bir üyelik bedeli olduğu da yine tek seferde görülebilecek. Ayrıca kredi kartı numarası gözükmeyecek ve Mastercard altyapısıyla oluşturulacak bir kripto şifre ile kart bilgileri güvence altına alınacak. Kopyalanma veya kredi kartı bilgilerinin çalınması da tarih olacak.
100 MİLYON KART SİSTEMDE
Türk kart sahiplerinin küresel üyelikleri için kullandıkları teknolojiyi yakında Türkiye'deki uygulamalar için de kullanabileceklerini belirten Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, dijital abonelik ve ödeme işlemlerinde kart numarası yerine oluşturulan kart maskesinin (token) alanında bir ilk olduğunu belirtti ve ekledi: "Türkiye'de ilk defa BonusFlaş uygulaması üzerinden hizmete erişilecek. Mastercard Maskeleme Teknolojisi, Mastercard'ın küresel ödeme ağında halihazırda 45'ten fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor. Dünyada 100 milyon adetten fazla kart 'tokenize' edildi. Şu anda yurt dışı merkezli 250'den fazla büyük iş yeri tarafından kullanılıyor." Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer
ise "Küresel çapta hizmet veren birçok dijital eğlence, TV, müzik platformu ve e-ticaret sitesi hayatımıza girdi. Ödeme güvenliği ve harcama kontrolü ön plana çıkıyor. Garanti BBVA olarak kredi kartı sahiplerinin alışverişleri ve kart bilgileriyle ilgili her zaman şeffaf olmayı, harcamalarının kontrolünü kolay bir şekilde yapabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz" diye konuştu.