200 sektörün üretimini canlı tuttuk

TOPLU Konut İdaresi
(TOKİ
) Başkanı Ömer Bulut
, 2020 yılında 31 bini fiili, 100 bini de kura ile olmak üzere toplam 131 bin konutun satışını gerçekleştirdiklerini belirtti. TOKİ'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin bilançoları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (
KİT) Komisyonu toplantısında görüşüldü. Salgına rağmen TOKİ'nin başarılarla dolu bir yıl geçirdiğini belirten Bulut, "Yıllık ortalama 50 bin olan konut üretimini 2020'de 100 bine yükselttik. Bu yılın ilk 5 ayında 59 bin konut rakamına ulaştık. 2020'de bütün olumsuzluklara rağmen 33.5 milyar liralık yaklaşık 100 bin konut ve sosyal ünitelerin ihalesini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 323 olan aktif şantiye sayımız bugün 600'ün üzerine çıktı. 13 milyar 356 milyon lirası hak ediş olmak üzere toplamda 15.8 milyarlık ödeme gerçekleştirdik" dedi. Bu yılın ilk 5 ayında ödenen hak ediş miktarının 9 milyar lira olduğunu ifade eden Bulut, "Bu yıl toplam da 30 milyarın üstünde bir ödeme gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 sektörün üretimini canlı tutarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağladık. Yatay mimariyi esas alan 50 ve 100 bin kapsamındaki sosyal konutların inşaatı hızla devam+ ederken, bitenlerin teslimlerini gerçekleştiriyoruz. İhale sürecindeki projelerimizle birlikte 1 milyon 35 bin konut, 24 bin 236 sosyal donatı rakamına ulaştık" diye konuştu.
110 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
KENTSEL dönüşüm projelerinin devam ettiğini anlatan Bulut, "Her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanmaktadır. Bu konutların yaklaşık 30 ila 50 bini de TOKİ eliyle gerçekleştiriliyor" dedi. Bulut, şimdiye kadar 40 ilde 110 kentsel dönüşüm projesi kapsamında 170 bin konutun üretimini gerçekleştirdiklerini vurguladı.