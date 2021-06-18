2020 yılında 7.2 milyon ton demir cevheri başarıyla taşındı

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü Hasan Pezük, Hatay İSDEMİR fabrikasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 2020 yılında Türkiye genelinde 7.2 milyon ton demir cevheri taşımasını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü Hasan Pezük, Hatay'da bulunan İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Pezük, İSDEMİR'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İSDEMİR ile TCDD'nin 50 yıldır süren iş birliğinin bulunduğunu anımsatan Pezük, bunun Türkiye sanayisi ve ihracatına önemli katkılar sağladığını aktardı.

"ULAŞIM MALİYETLERİ VE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYARAK SANAYİYE DESTEK OLUYORUZ"



Maden sahasında yapılan çalışmalarla üretilen mamul ve yarı mamul demir çelik ürünlerini birçok noktaya ulaştırırken ulaşım maliyetleri ve zamandan tasarruf sağlayarak sanayiye destek olduklarının altını çizen Pezük, "Demir yolunun sağladığı ekonomik ve güvenli lojistik hizmeti ile hem sanayicimiz hem de ülkemiz kazançlı çıkmaktadır. İskenderun Demir Çelik Fabrikasının ihtiyacı olan ve yurt içinden temin ettiği demir cevherinin neredeyse tamamı demir yoluyla taşınmaktadır. Malatya Hekimhan, Demirdağ, Divriği, Çetinkaya, Yeşilhisar, Suveren, Kemaliye Çaltı gibi cevher üretim sahalarından yıllık yaklaşık 3 milyon ton demir cevheri TCDD Taşımacılık AŞ. tarafından İSDEMİR iltisak hattına ulaştırılmaktadır. İSDEMİR'de üretilen demir çelik ürünleri yurt içinde birçok noktaya yine demir yoluyla taşınmaktadır" dedi.

"2020'DE ÜLKE GENELİNDE 7.2 MİLYON TON DEMİR CEVHERİ TAŞIMASINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"



TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak korona virüs ile mücadele koşullarında ticaretin devamlılığını sağlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını anlatan Pezük, şunları kaydetti:

"2020 yılında Türkiye genelinde 7.2 milyon ton demir cevheri taşımasını başarıyla gerçekleştirdik. Demir çelik fabrikalarımızın üretimi olan 810 bin ton demir çelik ürününü yurt içi ve yurt dışına ulaştırdık. Bu yılın ilk altı ayında geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3.8 milyon ton demir cevheri taşıması gerçekleştirdik. Yine bu dönemde yüzde 54 artışla 615 bin ton demir çelik ürünü taşıdık. 2020 yılında toplam 29.9 milyon ton yükü ulaştırırken tüm zamanların taşıma rekorlarını kırdık. 2021 yılının ilk beş ayında taşımalarımız giderek artmaktadır. Ana demir yolu ağı ile sanayimizi kavuşturan ve yükleri fabrikalarımızın, üretim merkezlerimizin kapısına kadar ulaştıran iltisak hatlarından 2020 yılında 11.9 milyon ton yük taşıması gerçekleştirdik. Böylece, bu taşımalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı iltisak hatlarından yapılmış oldu."

"BAKANLIK ÖNCÜLÜĞÜNDE DEMİRYOLU YATIRIMLARI GİDEREK ARTIYOR"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde demiryoluna yapılan yatırımın giderek arttığına işaret eden Pezük, yapılan yatırımların içinde özellikle iltisak hatlarının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Pezük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 21. yüzyılın ulaşım sistemi olarak görülen demiryolu ulaşımının, ülkenin stratejik potansiyelini harekete geçirdiğini vurguladı.

İSDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sabri Kılıç da ziyaret sonunda, Pezük'ün ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, ziyaretinin anısı olarak Pezük'e plaket verdi.