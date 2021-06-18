33 bin kadın girişimciye üç ayda 3 milyar TL kredi

KADIN girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar toplantıları, Bursa, Antalya ve Gaziantep'in ardından bu kez Trabzon
'da gerçekleştirildi. 3 ayda 33 binin üzerinde 3 milyar TL kredi hacmi gerçekleştirdiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, "Krediye en çok 34-45 yaş arasında kadınlarımız başvurdu. Kredilerin yüzde 46'sı bu yaş grubundaki girişimcilerden geldi. İkinci grup ise 45-54 yaş arası kadın girişimcilerden. Yine kredilerin yüzde 37'si ticaret, yüzde 31'i hizmet ve yüzde 17'si imalat sektörü tarafından talep edildi" dedi.
KREDİYİ ALDI, İLK İHRACATI YAPTI
Osman Arslan, "Kredi paketinden faydalanan girişimcilerimizin son derece başarılı atılımlar yaptığına memnuniyetle tanık olmaktayız. Örneğin Rize
'de bir girişimcimiz, yöredeki kadınların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetleri yurtdışına pazarlamaya yönelmiş, Kadın Girişimci Kredisi sayesinde ilk ihracat işlemini gerçekleştirmiştir. Gümüşhane
'de kadın girişimci desteği alan, ayakkabı sektöründen bir başka müşterimiz ise hızla büyüyerek markalaşma sürecini başarıyla tamamlamıştır" dedi. Karadeniz Bölgesi
'ndeki durumu da paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 ilimiz; Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin
'den yaklaşık 2 bin adet kullandırım yapılmış olup, toplamda 177 milyon TL'yi aşkın kredi hacmine ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı. 'İlham Veren Kadınlar' paneline konuşmacı olarak Türk-iş Kadın Kolları Eski Başkanı Rahime Akdoğan, Babillon Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Rize Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Yasemin Suyabatmaz, Mimar Hatice Öztürk ve Birlik Mantar Kurucusu Merve Ulusoy katıldı. 'Gelecek İçin Sıfır Atık' panelinde Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Fındık Harmanı Sahibi Demet Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Ülgen Aytan, TOBB Artvin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ekoköy Kurucusu Hatice Nur Ersöz yer aldı.