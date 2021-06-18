Afyonkarahisar’ın ihracatı rekora koşuyor

Yıllık yaklaşık 35 milyar TL'lik ticaret hacmine ulaşan Afyonkarahisar
, ikisi merkezde 7'si ise ilçelerde olmak üzere toplam 9 OSB'si ile Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor. 2020'de 323 milyon 437 bin dolar
ihracat yapan şehir, bu yılın ilk 5 ayında 2020 yılına göre yüzde 24.9 artış, 2019 yılına göre yüzde 1.6 artış göstererek 152 milyon 157 bin dolara ulaştı. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, pandemi döneminin olumsuz etkilerine rağmen ihracatta artışın sürdüğünü söyledi. Serteser, "2020 yılının ilk beş ayında ihracatımız 121 milyon 867 bin dolardı. 2019 yılı ilk beş aylık ihracatımız ise 149 milyon 736 bin dolardı. Bu yılın ilk 5 ayında 152 milyon 157 bin dolara ulaşmayı başardık" dedi.
MADENCİLİK LOKOMOTİF OLDU
Afyonkarahisar'ın ilk 5 aylık ihracatında lokomotif sektörün mermer madenciliği olduğunu anlatan Serteser, şöyle devam etti: "2021 yılının ilk 5 ayında madencilik ürünleri ihracatı 2019 yılına göre yüzde 20, 2020'e göre ise yüzde 39.9 artış gösterdi. İlk 5 aylık ihracat performansında ikinci sırayı alan çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı 2021'de 2019 yılına göre yüzde 51.2 artış, 2020 yılına göre ise yüzde 13.9 azalma gösterdi. 2021 yılının ilk 5 ayında çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2019'a göre yüzde 64.2, 2020 yılına göre ise yüzde 26.4 azaldı. Bunun en büyük sebebi, Irak Hükümeti
'nin yumurta ithalatını yasaklaması. Su ürünleri ve hayvansal mamuller içerisinde yer alan yumurta ihracatı 2018'de 79 milyon dolardan, 2019'da 46 milyon dolara, 2020'de ise 26 milyon dolara geriledi."
YATIRIMCI İLGİSİ ÇOK YÜKSEK
AFYONKARAHISAR Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) dolu olması nedeniyle ikinci OSB yatırımının başladığını anlatan Serteser, "Bu OSB altıncı bölge yatırım teşvik sistemde olduğu için Türkiye'nin batısında bu imkândan yararlanan tek bölgesi. Gerek yabancı gerekse yerli yatırımcı ilgisi şimdiden çok yüksek. Burada 10 bin kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.
TÜRKİYE'NİN İLK YEŞİL OSB'Sİ OLACAK
MERKEZ ikinci OSB'nin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Serteser, "Göreve geldikten sonra OSB'lerin durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceledik. Gördük ki, Türkiye'de 'Yeşil OSB' olarak sınıflandırılabilecek OSB yok. Biz Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yaptığımız yenilenebilir enerji kullanımı, güneş enerjisinden elektrik üretimi, yağmur suyu depolama sistemi kurulması, Sıfır Atık Projesi'nin uygulanması gibi olumlu adımlarla, merkezi İngiltere'de bulunan bina araştırma ve değerlendirme kuruluşu BREEAM'den Yeşil Bina Sertifikası aldık ve dünya birincisi olduk. Bu tecrübemizi, Merkez 2. OSB'de de kullanmak istiyoruz" diye konuştu.