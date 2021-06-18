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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:22

ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (ATHİB) organize edilen "ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri törenle verildi.

İnovatif ve özgün tasarımlar geliştirmek, uluslararası tekstil pazarında etkin olmak ve modayı belirleyen ülkeler arasında yer almak amacıyla düzenlenen organizasyonda finale kalan 10 yarışmacı, çeşitli temalarla 4 ayrı konseptini 'deki AKİB binasında sergiledi.

Birbirinden renkli tasarımların yarıştığı organizasyonda, "Mere" adlı koleksiyonun sahibi Kübra Çolak birinciliğe, "Kentsel Deneyim" adlı tasarımın sahibi Alper Okçu ikinciliğe, "Korozyon" adlı konseptin sahibi Yavuzhan Daşdemir ise üçüncülüğe layık görüldü. Birinciye, para ödülü ile tasarım alanında 2 yıl yurt dışı eğitimi ve yabancı dil eğitim bursunun verildiği ödül töreninde, ikinci ve üçüncüye para ödülü takdim edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve (ADASO) Başkanı da olan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kovid-19 salgını nedeniyle moda sektöründe bir krizin yaşandığını belirterek, "Krizi atlatmaya çalışırken sektördeki tüm oyuncular ise geleceğe dair de öngörülerde bulunmaya çalışıyorlar. İşte tam da bu noktada sektörümüzün en önemli avantajları olan hızlı teslimat, hedef pazarlara yakınlık, teknik altyapı, deneyim, geniş ürün yelpazesi, üretim ve tasarım kapasitesiyle ön plana çıkacağına inanıyorum" dedi.

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ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu
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