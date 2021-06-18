Atık sudan enerji üretti 4.040 ağacı kurtardı

Hızla tükenen kaynaklar çevreyi korumanın önemini daha da çok ortaya koydu. Atık yönetiminin daha çok öne çıktığı günümüzde Afyonkarahisar
, başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Atık bertarafında Türkiye
'nin en başarılı illeri arasında yer alan Afyonkarahisar
, il nüfusunun evsel atıklarının tamamını Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde bertaraf ediyor. Katı atık yönetiminin yanı sıra içme suyu arıtma yatırımlarıyla da dikkat çeken Afyonkarahisar, bundan ayrıca enerji üretmeyi de başarıyor.
BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇTİ
SABAH İl Buluşmaları etkinliğinde bir araya geldiğimiz Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Zeybek, atık yönetimi üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hem katı hem de sıvı atık bertarafında birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Zeybek, bunlardan enerji ürettiklerini kaydetti.
KARBON SALINIMINA 'DUR'
İçme suyu arıtma tesisinde kurdukları GES santrali ile enerji ürettiklerini aktaran Zeybek, "Güneşten Süzülen Damlalar adı verilen projeyle, 500 kWp kapasiteli GES'i 5 yıl önce devreye aldık. Santralde 5 yılda toplam 4 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Santral sayesinde, fosil kaynaklı enerji üretim ve tüketiminden açığa çıkan CO2, SOx ve NOx gibi emisyon gazları ile bu gazların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltıldı. Çevre dostu sistemle bu güne kadar yaklaşık olarak 2.517 ton CO2 salınımı engellenerek, 4.040 adet ağacın kurtarılması sağlandı" dedi. Projenin devamı için yeni çalışmaları hayata geçireceklerini aktaran Zeybek, "İlk etapta mevcut tesisin yanında bulunan yaklaşık 24 bin metrekarelik alana 1.3 megavatlık GES'i, daha sonrada yakın bölgedeki arazimize 3 megavatlık GES yapımını planlıyoruz. 1.3 megavatlık GES için bağlantı anlaşması OEDAŞ
ile imzalandı. Kapasite artırımı ile tesisin yüzde 100'lük elektrik enerjisi karşılanacak" şeklinde konuştu.
200 BİN TON EVSEL ATIK TOPLANIYOR
AFYONKARAHISAR'IN tamamında katı atık sorununun çözüldüğünü anlatan Başkan Zeybek, "Ayonkarahisar Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ile birlikte ilimizde halihazırda yıllık 200 bin ton evsel atık toplanıyor. Bu atıklardan son teknolojiler kullanılarak yıllık ortalama 17 bin MW elektrik üretimi sağlanıyor" dedi. Başkan Zeybek, Tıbbi Atık Tesisi ile de yıllık 1.300 ton atığın sterilize edilerek bertaraf edildiğini ekledi.