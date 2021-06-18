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Giriş Tarihi: 18.6.2021 17:33 Son Güncelleme: 18.6.2021 17:34

Babalar Günü öncesi duygulandıran sürpriz

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Babalar Günü öncesi duygulandıran sürpriz

özel yolcu programı olan İGA PASS’ ta görev yapan Dilan Özbek için Babalar Günü öncesinde hazırlanan sürpriz sırasında duygusal anlar yaşandı. Salgın nedeniyle bir yıldır babasını göremeyen Özbek, babasını ziyarete gideceğini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

özel yolcu programı İGA PASS, salgın döneminde özveriyle görev yapan çalışanı Dilan Özbek için Babalar Günü öncesi, YouTuber Merve Özkaynak ile birlikte duygulandıran bir sürpriz hazırladı.

DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve İGA PASS hizmetlerinden faydalanarak uçağın kapısına ulaşan Özkaynak' a rehberlik eden Dilan Özbek, bu yolculuğu kendisinin yapacağını öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Babasının yaşadığı Muğla'nın ilçesine gidebilmesi için adına düzenlenen Dalaman biletini alana Özbek Babalar Günü için Fethiye'ye giderek babası ile hasret giderdi.Kızını karşısında gören baba Özbek " Hiç beklemiyordum. Çok duygulandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan ve İGA PASS'ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan videoda "En zor zamanlarda bizi sevdiklerimize kavuşturmak için emek veren değerli çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Artık onların da sevdiklerine kavuşma zamanı geldi. Babalar Gününüz Kutlu Olsun" denildi

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Babalar Günü öncesi duygulandıran sürpriz
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