Babalar Günü öncesi duygulandıran sürpriz

İstanbul Havalimanı özel yolcu programı İGA PASS, salgın döneminde özveriyle görev yapan çalışanı Dilan Özbek için Babalar Günü öncesi, YouTuber Merve Özkaynak ile birlikte duygulandıran bir sürpriz hazırladı.

DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Dalaman'a uçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve İGA PASS hizmetlerinden faydalanarak uçağın kapısına ulaşan Özkaynak' a rehberlik eden Dilan Özbek, bu yolculuğu kendisinin yapacağını öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Babasının yaşadığı Muğla'nın Fethiye ilçesine gidebilmesi için adına düzenlenen Dalaman biletini alana Özbek Babalar Günü için Fethiye'ye giderek babası ile hasret giderdi.Kızını karşısında gören baba Özbek " Hiç beklemiyordum. Çok duygulandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan ve İGA PASS'ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan videoda "En zor zamanlarda bizi sevdiklerimize kavuşturmak için emek veren değerli çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Artık onların da sevdiklerine kavuşma zamanı geldi. Babalar Gününüz Kutlu Olsun" denildi