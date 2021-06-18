Dev kongrelere ev sahipliği yapmaya hazır

AFYONKARAHISAR'DA 2016'da 60 milyon dolar
lık yatırımla hayata geçirilen Akrones Thermal Spa Conventıon Sport Otel, hedef büyüttü. Termal turizminin yanı sıra spor ve kongre turizmiyle de öne çıkmaya başlayan Afyonkarahisar
'ın iddialı otelleri arasında yer alan Akrones Thermal, 2 bin kişilik Kocatepe Kongre Merkezi
ile dikkatleri üzerine çekiyor. Akrones Thermal Spa Convention Sport Otel
Genel Müdürü Ünal Özgen, "Uluslararası zirve ve panel gerçekleştirebileceğiniz 2 bin kişilik Kocatepe Kongre Merkezimiz organizasyonun içeriğine göre üçe bölünebiliyor. Salon bu özelliği ile aynı anda 3 farklı etkinliğe ev sahipliği yapabiliyor" dedi. Afyonkarahisar
'ın kavşak noktasında yer alması, kolay ulaşılabilirliği sayesinde bir cazibe merkezi haline gelmeye başladığını anlatan Özgen, "İlimizde kongre merkezlerinin olması, teknolojik altyapıya ve teknik ekipmanlara sahip olması, misafirlerin konaklama ve kongre taleplerinin aynı anda karşılanabilmesi Afyonkarahisar'ı öne çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
AŞI UMUT OLDU
Turizmin pandemiden etkilendiğini anlatan Ünal Özgen, "Otelimiz 2016 yılının son ayında açılmış olmasına rağmen hızlı bir doluluk oranına ulaşmayı başardık. 2017-2019 yıllarında doluluk ortalamamız yüzde 70'lerde seyretti. Ancak 2020'de küresel salgın Kovid-19 bizi de etkiledi. 2020 ve 2021'in ilk 5 ayını baz aldığımızda doluluk ortalamamız yüzde 34'te kaldı" diye konuştu. Aşılanmadaki artışın sektöre umut verdiğini anlatan Özgen, yılı yüzde 50 doluluk ile kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.