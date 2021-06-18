Sangsu Kim: Bu ülkede kendimi güvende hissediyorum

Koronavirüs salgınına karşı, sanayi kuruluşları ile Organize Sanayi Bölgelerinde, üretimin aksamaması ve çalışanların güvenli üretimi sağlıklı bir şekilde yapmaları için oluşturulan mobil aşı ekipleri, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Kocaeli İzmit İlçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 Mobil Ekibi, sanayi kuruluşları ve OSB'lere giderek yerinde aşı uygulaması gerçekleştiriyor.

KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM

Koronavirüs aşısının hızlı bir şekilde yoğunluk yaşanmadan gerçekleşmesi ve bu süreçte üretimin aksamaması amacıyla oluşturulan Mobil Aşı Ekipleri sanayi kuruluşlarında oluşturdukları aşı birimlerinde çalışanlara Covid-19 Aşısı yapıyor. Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nde de aşılama çalışmaları tüm hızı ve gösterilen yoğun ilgi ile sürüyor. Önceki gün İzmit İlçesinde üretim yapan Hyundai Fabrikasında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy nezaretinde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında fabrika çalışanlarına yerinde aşı uygulaması yapıldı. Çalışmalarda fabrikada görev yapan çoğu Koreli olan yabancı uyruklu çalışanlarda aşılandı. Kendiside aşı olan Hyundai Türkiye CEO'su Sangsu Kim, T.C Sağlık Bakanlığı ve ilçe sağlık müdürü ile görevli personele teşekkür ederek "Böyle bir hizmetin verildiği ülkede kendimi güvende hissediyorum" dedi.