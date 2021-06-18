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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:56

: Bu ülkede kendimi güvende hissediyorum

ABBAS ÇAKAR
Sangsu Kim: Bu ülkede kendimi güvende hissediyorum

Koronavirüse karşı tüm yurtta başlatılan aşı seferberliği devam ediyor. ’nde kurulan mobil ekipler tarafından sanayi kuruluşlarına gidilerek yapılan aşılama çalışmaları kapsamında aşı yaptıran CEO’su , “Böyle bir hizmetin verildiği ülkede kendimi güvende hissediyorum” dedi.

salgınına karşı, sanayi kuruluşları ile Organize Sanayi Bölgelerinde, üretimin aksamaması ve çalışanların güvenli üretimi sağlıklı bir şekilde yapmaları için oluşturulan mobil aşı ekipleri, çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. İzmit İlçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 Mobil Ekibi, sanayi kuruluşları ve OSB'lere giderek yerinde aşı uygulaması gerçekleştiriyor.

KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM

Koronavirüs aşısının hızlı bir şekilde yoğunluk yaşanmadan gerçekleşmesi ve bu süreçte üretimin aksamaması amacıyla oluşturulan Mobil Aşı Ekipleri sanayi kuruluşlarında oluşturdukları aşı birimlerinde çalışanlara Covid-19 Aşısı yapıyor. Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nde de aşılama çalışmaları tüm hızı ve gösterilen yoğun ilgi ile sürüyor. Önceki gün İzmit İlçesinde üretim yapan Hyundai Fabrikasında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy nezaretinde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında fabrika çalışanlarına yerinde aşı uygulaması yapıldı. Çalışmalarda fabrikada görev yapan çoğu Koreli olan yabancı uyruklu çalışanlarda aşılandı. Kendiside aşı olan CEO'su , T.C Sağlık Bakanlığı ve ilçe sağlık müdürü ile görevli personele teşekkür ederek "Böyle bir hizmetin verildiği ülkede kendimi güvende hissediyorum" dedi.

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Sangsu Kim: Bu ülkede kendimi güvende hissediyorum
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