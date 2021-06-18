Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, para politikası ve enflasyon mesajı verdi. Bakan Elvan, enflasyon hedefinden kısa vadeli kazanımlar için sapılmayacağını belirtti. Elvan, bir kez daha 'kararlı duruş' vurgusu yaptı.

Bakan Elvan'ın ekonomiye yönelik verdiği kritik mesajlar şöyle:

Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak.

Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Enflasyonla mücadele, tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor.

Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak. Bu da sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak.