Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:45 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:20

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'dan enflasyon mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon mesajı

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı , enflasyon hedefinden sapma olmayacağını belirtti, kararlı duruşun süreceğinin altını çizdi. Elvan'ın son dakika açıklamaları şöyle...

Hazine ve Maliye Bakanı , para politikası ve enflasyon mesajı verdi. Bakan Elvan, enflasyon hedefinden kısa vadeli kazanımlar için sapılmayacağını belirtti. Elvan, bir kez daha 'kararlı duruş' vurgusu yaptı.

Bakan Elvan'ın ekonomiye yönelik verdiği kritik mesajlar şöyle:

Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak.

Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Enflasyonla mücadele, tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor.

Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak. Bu da sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA