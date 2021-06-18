Yumurtada üretim planı olmalı

Türkiye yumurta üretiminin yüzde 25'ini tek başına karşılayan Afyonkarahisar
, ülkenin de yumurta borsası konumunda bulunuyor. 2020 yılının son aylarında artan fiyatlar nedeniyle dikkatleri üzerine çeken yumurta, son dönemde yeniden dengesini buldu. Afyonkarahisar'ın en büyük yumurta üreticilerinden biri olan Kumartaşlı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kumartaşlı, sektöre dair SABAH'ın sorularını yanıtladı. Kumartaşlı, "Üretim planlaması bu sektörün temel sorunu. Üretim fazlasından dolayı fiyatlar hep dengesiz. Fiyat paritesi arz/talep dengesine göre oluşan, maliyetin fiyatla ve karlılıkta önemi olmadığı için kırılgan bir sektör. Bu sebepten dolayı üretim fazlamızı ihracatla dengelemeye çalışıyoruz" dedi. Yumurtada maliyetin yüzde 70'ini yemin oluşturduğunu anlatan Kumartaşlı, "Hammadde fiyatları faiz, kur ve kuraklıktan dolayı yem maliyeti yüzde 160 arttı. Bu fiyatlara yansımadı. O nedenle ciddi bir üretim zararı var. İlerleyen dönemde fiyatlara da yansır" diye konuştu.
GÜNLÜK 20 MİLYON
Afyonkarahisar'da günlük 20 milyon yumurta üretim kapasitesinin olduğunu anlatan Kumartaşlı, yıllık 4 milyarı aşkın üretimin olduğunu kaydetti. Kendi tesislerinde yıllık 1 milyar adet yumurta ürettiklerini aktaran Kumartaşlı, "2019'a kadar yumurtanın yüzde 25'i ihracata giderken 2020 ve 2021'de yüzde 12'si ihraç edildi. Körfez
, kısmen Afrika
ülkeleri ve dolaylı olarak Irak
'a ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
ENTEGRASYON YATIRIMI YAPIYORUZ
KUMARTAŞLI Yumurta'da 300 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Mehmet Kumartaşlı, "Yumurta üretimi kapasitesinin artışına yönelik yatırım yapmıyoruz. Ancak entegrasyon yatırımlarımız devam ediyor" dedi.