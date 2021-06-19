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Haberler Ekonomi Haberleri 115 milyon euroluk tramvay ihracatı
Giriş Tarihi: 19.6.2021

115 milyon euroluk tramvay ihracatı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
115 milyon euroluk tramvay ihracatı
Yüzde 100 Türk mühendisliği ve ileri yerli teknolojiyle Ankara Sincan'da üretilen tramvay setleri dün 'ya doğru yola çıktı. Bozankaya tarafından geliştirilen doğa dostu yerli tramvaylardan ilk etapta 21 adeti Romanya'nın Temeşvar, 16 adeti ise Yaş kentine teslim edilecek. İhracat ile Türkiye'ye yaklaşık 115 milyon euroluk döviz girişi sağlanacak. Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, "Kullandığımız bataryalar ile 63 kilometre menzile ulaşan bir tramvaya kavuştuk. Bu dünyada bir ilk" dedi.
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115 milyon euroluk tramvay ihracatı
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