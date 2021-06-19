Akbank’tan dış ticarette ‘yeşil dönem’

Akbank
, dış ticaret müşterileri için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'Yeşil Dış Ticaret Paketi'ni hayata geçirdi. Yeşil Dış Ticaret Paketi ile Akbank müşterileri ithalat, ihracat ve uluslararası fon transferi işlemlerine ayrı ayrı ücret ödemeden, 40 dış ticaret işlemini, 40 gelen uluslararası fon transferini ve 40 giden uluslararası fon transferini "hızlı ve güvenli" bir biçimde ve daha uygun bir ücretle gerçekleştirebiliyor. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, "Sektörde sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankasıyız. 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlamak için çalışıyoruz" dedi.