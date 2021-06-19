Babalara 25 milyar TL harcadık

Babalar Günü
pandemiden dolayı kan kaybeden perakende sektörüne doping etkisi yaptı. Aşılanmanın da etkisiyle vatandaşların alışverişe çıkma eğiliminin artması, perakendecilerin yüzünü güldürdü. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Markaların satışlarında geçen yıla göre yüzde 30-70 arasında artış var. 2019 rakamlarını yakalar vaziyetteyiz" diye konuştu. ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi ise bu yıl online alışverişlerde yüzde 45 artış, toplamda ise 25 milyar TL'nin üzerinde ciro beklediklerini söyledi.
CİDDİ HAREKET BAŞLADI
Son dönemde geniş kesimlerin aşılanmaya dahil edilmesiyle vaka sayılarının hızla düşmesi, alışveriş merkezlerinin yanı sıra çarşı pazarda da ciddi bir hareketlilik yarattı. Bu yıl birçok olumlu faktörü bir arada yaşadıklarını söyleyen BMD Başkanı Sinan Öncel, şunları kaydetti: "Perakendeciler olarak pandemi nedeniyle çok zor zamanlardan geçtik ama son dönemde normalleşmenin hızlanmasıyla alışverişte ciddi bir hareketlenme oldu. Düğünler, mezuniyet alışverişleri, karne hediyesi, tatil alışverişi ve son olarak babalar günü ile birlikte satışlarda ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. Markalar hem fiziki mağazalarından hem de online kanallardan ciddi satış yapıyorlar." Bu yıl temmuz ve ağustos ayları için beklentilerinin hayli yüksek olduğu bilgisini veren Öncel, "Turistlerin gelmesiyle birlikte markalar rahat bir nefes alacak. Beklenti olarak pozitifiz" diye konuştu.
SEPET TUTARI 300 TL
Pandemi nedeniyle kademeli normalleşme dönemine denk gelen Babalar Günü alışverişlerinde e-ticaret ön plana çıktı. Geçen yıl Babalar Günü'nde alışveriş cirosunun 18 milyar TL olarak gerçekleştiğini hatırlatan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Bu yıl Babalar Günü online alışverişlerinde yüzde 45 oranında artış olmasını ve toplamda 25 milyar TL üzerinde bir ciro bekliyoruz" dedi. Ekmekçi'nin verdiği bilgiye göre gömlek, kravat, cüzdan, saat hediye olarak ilk sıralarda yer alıyor. Bu grup ürünlerin özellikle erkek çocuklar için kurtarıcı olduğunu söyleyen Ekmekçi, "Baba-oğul kombinasyonları da yine en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor. Bu ürünleri sırasıyla elektronik tıraş takımları ve teknoloji ürünleri takip ediyor. Ortalama sepet tutarları ise 300 TL'den başlıyor" diye konuştu.
ESNAFA CAN SUYU OLUYOR
Babalara yapılan alışverişin esnaf için de can suyu olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Özel günler satışlara olumlu etki yapıyor. Herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor. Tüm sektörler bundan olumlu etkileniyor. Bu yıl 25 milyar TL'lik alışveriş bekliyoruz" dedi.
İLK SIRADA TABLET VAR
Online ve offline kanallarda toplamda sepet ortalamasının 1.319 TL'yi bulduğunu söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım, "Satışlarda birinci sırada Samsung Galaxy Tab A7 tablet geliyor. En çok satılan ürünler ise akıllı telefon, TV ve kişisel bakım cihazları. Bu kategorilerde hafta sonuna kadar satış artışı bekliyoruz" diye konuştu.
SATIŞLAR % 25 ARTTI
Erkek kişisel bakım, notebook ve tabletlerin büyümede başı çektiğini söyleyen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Akıllı saat ve akıllı bileklikler, kahve makineleri, akıllı telefonlar ve aksesuvarlar öne çıktı. Euro 2020 heyecanı ve maçlar sebebiyle TV satışlarındaki hareketlilik de devam ediyor. Geçen yıl aynı döneme göre satışlar ortalama yüzde 25 seviyesinde arttı" dedi.