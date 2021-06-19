Cumhurbaşkanlığı'ndan kripto para uyarısı: Telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir





"PARALAR RESMİ BANKA HESAPLARINDA TUTULMALI"

Güvenli saklama yöntemleri hakkında da bilgi verilen videoda, "Sıcak ve soğuk cüzdanların herhangi bir resmi standardı bulunmamakta; bu sebeple sıcak ve soğuk cüzdanların belirli bir standarda göre kontrolü yapılamamaktadır. Bu yüzden gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kripto para uyarısı: Paralar resmi banka hesaplarında tutulmalı | Video

Güvenli alım-satım platformları; kripto varlığın alımı satımı esnasında mümkün olduğunca platformun internet trafiği, ortalama nakit bulundurma, işlem hacmi ve borsa tarafından bildirilen hacmin kullanıcıları tarafından doğruluğuna duyulan güven faktörlerine bağlı olarak belirlenen kripto varlık borsa skoru yüksek olan platformlar kullanılmalıdır" denildi.