Lütfi Elvan: Asla enflasyon hedefinden kopmayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, enflasyonla mücadelenin tüm politikaların başında geldiğini belirterek, "Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda, sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez. İşte bu yüzden, enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız" dedi.
Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Büyük Salonu'nda düzenlenen "Bursa İş Dünyası ile Buluşma" programında konuşan Elvan, döviz kurundaki istikrarın önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Son dönemde, döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak, Türk Lirası
varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız adımlar sayesinde enflasyonu gayet başarılı bir biçimde tek hanelere indirdik. Yine benzer bir başarı hikâyesi yazacağız, ancak bunun için sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var."
ALTIN İTHALATI % 47 AZALDI
Ekonomide dengesizlik ve kırılganlık oluşturmayacak, kaliteli ve istikrarlı bir büyümeyi temin etmek istediklerini anlatan Elvan, şöyle konuştu: "İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren, verimliliği artıran ve rekabeti teşvik eden politikalarla büyüme patikamızı şekillendirmek istiyoruz. Bu büyümeden de, tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzuluyoruz. Cari açığı kontrol altına alacağız. İhracat pazarlarımızın toparlanıyor oluşu, dönemsel açıdan işimizi kolaylaştırıyor. Benzer şekilde, altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız tedbirlerin de müspet etkilerini görmeye başladık. Yılın ilk 5 ayında altın ithalatı, geçen seneye göre yüzde 47 azaldı."
İHRACAT 200 MİLYAR $'I GEÇER
Bakan Elvan, ilk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 30'unu imalat sanayinin tek başına sırtladığını anlatarak, "Bu dönemde, dış talep ve yatırım harcamaları büyümeye önemli bir katkı sağladı. İhracat tarafı çok güçlü gidiyor, bu sene 200 milyar dolar
ın üzerine bir ihracat performansı gerçekleşecek" dedi.
GEREKEN TEDBİRİ GEREKEN ZAMANDA ALIRIZ
Salgın döneminde alınan tedbirlere değinen Elvan, şöyle konuştu: "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği, nakdi ücret ile normalleşme desteği, Türk sanayisini bu zorlu dönemde ayakta tuttu. Bahsettiğim bu dört uygulamayla, 9.5 milyon vatandaşımıza 55 milyar liralık bir destek sunduk. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın 191 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3.4'üne ulaşmasını bekliyoruz. Bundan sonra da gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız."
PANDEMİDE TÜRK SANAYİSİ KENDİNİ İSPATLADI
Türkiye'nin küresel ekonominin sayılı üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olabieceğini anlatan Elvan, "İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı, en zor durumlarda bile müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi" dedi. Hükümet olarak sanayicilerin yükünü alacak ve işlerini hızlandıracak düzenlemeleri yapmakta kararlı olduklarını söyleyen Elvan, şöyle konuştu: "Finansa erişimin sizler için ne denli kritik bir önem taşıdığını biliyoruz. Buradan hareketle bankacılık sektörünün yanı sıra faizsiz finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz."