İSKİ 25 yılda neler yaptı? Bakan Yardımcısı Birpınar madde madde açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyasının hazır olduğunu ve 2 yıldır ihale edilmeyi beklediğini hatırlattı. Prof. Dr. Birpınar, "Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti. Prof. Dr. Birpınar, konusu programı hatırlatarak, "Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin."

"İSKİ 25 YILDA İSTANBUL'DA NELER YAPTI?

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, şunları söyledi:

"İSKİ 25 yılda İstanbul'da neler yaptı? İSKİ eliyle İstanbul'da yapılan çevresel dönüşümün hikayesi... 1994 öncesi İstanbul'un çevre altyapısı neydi? Şimdi nereye geldi? Rakamlarlar gerçekler.. 1994-2018 arası yapılanlar tüm gerçekleriyle..."

"ISTRANCA DAĞLARI VE MELEN'DEN SU GETİRİLEREK ŞEHRİN SU PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ"

"1994'de Sayın Erdoğan kolları sıvamış ilk olarak su sorununa el atmıştı. İlk olarak 110 kilometre uzaklıktaki Istranca Dağları'ndan, sonra da 180 kilometre uzaklıktaki Melen'den su getirilerek şehrin su problemi çözüldü. Elbette ki 'Ne gerek var?' diyenler oldu. Ancak gerek vardı."

"DEV YATIRIMLARLA 1 MİLYAR M3 ILAVE SU KAYNAĞI"

"Çeyrek asırlık süreçte koca şehrin içme su kaynaklarında büyük artış sağlandı. 1994'te 600 milyon m3 olan içme suyu kaynakları 3 kat artışla 1.7 milyar m3 değerine çıkarıldı. Diğer bir ifadeyle dev yatırımlarla 1 milyar m3 ilave su kaynağı vatandaşın kullanımına sunuldu."

"ARITILAN İÇME SUYU 4 KAT ARTIŞLA 4.3 MİLYON M3/GÜNE ÇIKARILDI"

"Tabi içme suları da arıtılmak zorunda. Bu süreçte temiz ve sağlıklı su kullanımı için de arıtma kapasitesi geliştirildi. 1994'te günlük arıtılan içme suyu ancak 1.3 milyon m3 iken; sadece 25 yılda yapılan yatırımlarla bu değer 4 kat artışla 4.3 milyon m3/güne çıkarıldı."

"İZMIR'İ GİBİ 5 ŞEHRİN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK DÜZEYDE"

"Yani 25 yılda günlük arıtma kapasitesinde 3 milyon m3 ilave artış sağlandı. Bu değer İzmir'in 5, Ankara'nın ise en az 2.5 katına eşdeğer miktar. İstanbul'da sadece 25 yılda yapılan içme suyu yatırımları günümüz İzmir'i gibi 5 şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak düzeyde."

"Bu süre zarfında İSKİ her noktaya ulaştı. 1.7 milyon olan abone sayısını da 4 kat artışla 6.5 milyona çıkardı. İçme suyu isale hatlarında büyük kazanımlar elde edildi. 1994 yılında 6.183 km uzunluğundaki iletim hattı uzunluğu 3.5 kat artışla 21.660 km uzunluğa çıkarıldı."

"İçme suyu alanında yapılan yatırımların küçük bir kısmına değindik. Üstelik bunlar sadece 25 yıllık sürede oldu. Hizmetler sadece içme suyu ile sınırlı değil; kanalizasyon altyapısı, dere ıslahları, yağmursuyu toplama, atıksu toplama ve arıtma gibi nice yatırımlar oldu."

"Önemli yatırımlardan birisi de kanalizasyon altyapısına yapıldı. Yoğun yağışlardaki taşkınları önlemek ve atıksu arıtma tesis yüklerini azaltmak için; eskiyen altyapılar yenilendi. Taşıma kapasiteleri geliştirildi. Yağmur Suyu ve Atıksu Toplama Sistemleri ayrıldı."

"Çok önceleri karışık sistem olarak dizayn edilip işletilen Atıksu-Yağmursuyu şebekeleri, özellikle de 1994 sonrasında ayrık sisteme geçmeye başladı. Yapılan yatırımlarla; Anadolu Yakasında yüzde 80, Avrupa Yakasında ise yüzde 65'ler mertebesinde ayrılma sağlandı."

"2019 Mart ayı itibariyle yapımı tamamlanan; kanalizasyon şebekesi + tünel + kolektör uzunluklarının toplamı yaklaşık 17.500 kilometre (ülkemizin en doğusu ile en batısı arasındaki mesafesinin 10 kati) Yağmursuyu Toplama Şebekesi Uzunluğu yaklaşık 4.400 KM (Ankara-Dublin arası mesafe)"

"Atıksu yönetiminde de benzer gelişmeler kaydedildi. Haliç ile başlayan serüven onlarca atıksu arıtma tesisi yatırımı devam etti. 80'lerin sonunda devreye alınan 2 tesis var; Bu tesislerde de sadece kaba pisliklerin alındığı ön arıtma var. Toplam arıtılan su oranı sadece yüzde 9."

"O dönemde günde 208.000 m3 oluşuyordu. Nüfus 8.6 milyon. Kişi başı 25 litre idi. Bugün nüfus 2 kat artarken günlük oluşan atıksu miktarı da 20 kat artişla 4 milyon m3 oldu. Kişi başı 256 litre oldu. Çözüm için birçok arıtma tesisi açıldı. Arıtma seviyesi hızla yükseldi."

"1994'te yüzde 9 olan arıtma oranı; 2004'te yüzde 67'ye, şu anda yüzde 99'a ulaşmış durumda. 1994'te arıtma yüzde 9 ama o da biyolojik değil. Sadece fiziksel idi. Yani elekler, ızgaralar, çökelme havuzları kullanılıyordu. Birçok kirletici uzaklaştırılamıyordu."

"Peki ne yapıldı? Var olan 2 tesise ilave; 78 tanesi biyolojik ve ileri biyolojik arıtma teknolojisine sahip 86 tesis daha hizmete koyuldu. Sadece 25 yıllık sürede. İlk İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 1997 yılında Tuzla'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul'a kazandırıldı."

"Günlük arıtılan toplam atıksu miktarı 4 milyon m3, yıllık ise 1,5 milyar m3. Bunun yüzde 45'i biyolojik ve ileri biyolojik arıtma sonrası alıcı ortamlara veriliyor. Planlanan ve yatırımı devam eden birçok tesis var. Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma nitelikli olacak."

"Yine projelendirilen, ihale sürecine gelinen, inşaatı başlayan birçok biyolojik atıksu arıtma tesis yatırımı vardı. Öyle ki; Tuzla 3.Etap İleri Biyolojik ile Yenikapı ve Baltalimanı Ön Arıtmadan Biyolojik Arıtmaya dönüşüm sonrası biyolojik arıtma oranı yüzde 45'ten yaklaşık yüzde 90'a çıkacak."

"16 milyonluk nüfusa yıllardır sunulan; Güvenli Su, Yenilenen Altyapı, Biyolojik ve İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, Ayrı Yağmur Suyu Toplama Sistemleri, Dere Islahları, Temizlenen Haliç, saymakla bitmeyecek nice Projeler İSKİ ile İstanbul'a hediye edildi."

"KADIKÖY MODA ÖN ARITMA TESİSİNİN BİYOLOJİK ARITMAYA DÖNÜŞÜM PROJESİ VE İHALE DOSYASI HAZIR 2 YILDIR BEKLİYOR"

"Devam eden yatırımların hızlanması gerekirken yavaşlatılmamalı. Kadıköy Moda Ön Arıtma Tesisinin Biyolojik Arıtmaya Dönüşüm Projesi ve ihale dosyası hazır 2 yıldır ihale edilmeyi bekliyor. Malum 'Temel Atmama' Töreninde farklı Atıksu Arıtma (AAT) projelerinden bahsedilmişti."

"GEÇEN YIL İBB MECLİSİ'NDEN 4.5 MİLYAR TL İÇ/DIŞ KREDİ KULLANMA YETKİSİ ALINDI"

"Bu ihaleler acilen yapılmalıdır. Umarım makul açıklamaları vardır. Oysa bu arıtma tesislerinin yapımı için geçen yıl İBB Meclisi'nden 4.5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Ayrıca 25 yılda yapılan tesislerin etkin işletilmesi gerekiyor."

"İstanbul'da 25 yılda o kadar icraat yapıldı ki reklam yapmaya fırsat olmadı. Burada da birkaçına değindik. Ancak büyük bir dönüşüm olmasına rağmen bunların görülmemesi de doğru değil. Çevre yatırımları alkış ister, Temel atmalara alkış ister, çevre yatırımları süreklilik ister..."

"DENİZDEKİ BALIKLAR VE CANLILARIN ŞİMDİLERDE KIZDIKLARI KESİN"

"25 senede İSKİ projelerinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Son söz; Arıtma tesisleri projelerini durduranlar ve işletmeyen kim varsa onları ağaçların yaprakları alkışladı mı bilmem ama, denizdeki balıklar ve canlıların şimdilerde kızdıkları kesin."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti. Ekrem İmamoğlu, "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" iddiasında bulunmuştu.

İMAMOĞLU: "BU AĞAÇLARIN YAPRAKLARI BENİ ÇILGINCA ALKIŞLIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti.

İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti. İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.