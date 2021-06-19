Milli Muharip Uçak’ın yazılımları Antalya Teknokent’te yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, farklı sektörlerde yer alan firmaları ile büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi Teknoloji Vadisi projesi ile taçlandıran Akdeniz Üniversitesi AntalyaTeknokent'te çalışmalarını yürütecek son şirket ülkemizin savunma sanayi üretiminde en önemli kuruluşlardan biri olan Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) oldu.

KİRA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ve TUSAŞ arasındaAr-Ge alanı kira sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ'ın kendi binasını, yap-işlet-devret modeliyle Teknoloji Vadisi'nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı bir sözleşme imzalayacağı açıklandı.

SAVUNMA SANAYİİNİN KALBİ

TUSAŞ ilk etapta bin metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyetlerine başlayacak. 2 yıl içinde ise personel sayısının 500'e ulaşması bekleniyor. Savunma sanayii alanında önemli projeler yürüten, uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay sistemleri geliştiren TUSAŞ, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin yazılımlarını Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi'nde gerçekleştirecek.

ANTALYA İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin büyük bir atılım gerçekleştirdiği savunma sanayisi alanında büyük başarılar yürütenTUSAŞ'ınAkdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yer almasının hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu kaydetti. Rektör Özkan, "Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve söz sahibi olacak." diye konuştu.

İLK UÇUŞ 2025'DE OLACAK

USAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise Ar-Ge çalışanları ile Antalya'ya savunma sanayi alanında önemli bir değer kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kotil daha önce ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacakMMU'nun2023 yılında hangardan çıkacağı ve ilk uçuşunu 2025'te yapacağının öngörüldüğünü açıklamıştı.Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli projeler gerçekleştirenTUSAŞ'ıAkdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e kazandırmaktan gurur duyduklarını ifade etti. İbrahim Yavuz, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret ederek, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Kotil tarafından iletilen MMU'nun modelini Rektör Özkan'a takdim etti.