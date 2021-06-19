Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı





Peşin ödeyenlerin enflasyon farkı ile ortaya çıkan borcunun yüzde 90'ı silinecek. Üç yıla kadar taksitle ödemeyi seçenler de yılda yüzde 9 fark yatıracak. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.