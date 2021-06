Rekor aşı Rusları getirdi

Sağlık Bakanlığı'nın güçlü ve özverili çalışmalarıyla rekor sayılara ulaşan aşılanma Rus turistin de kapısını açtı. Günlük 1.5 milyona yakın kişinin aşılanması, vaka sayılarındaki düşüş ve Rus heyetin Türkiye otellerine yönelik pozitif değerlendirmelerinin ardından Ruslar'a Türkiye izni çıktı. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı ve koronavirüsle mücadeleden sorumlu Operasyon Merkezi'nin Başkanı Tatyana Golikova, 22 Haziran'da Türkiye'ye gidilebileceğini açıkladı. Koronavirüs Operasyon Merkezi de, Türkiye'de incelemelerde bulunan Rus heyetin otellerde çalışan personelin yüzde 60-90 aşılandığını ve maske-hijyen kurallarına uyduğunu tespit ettiğini bildirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatmasıyla ilgili, "Ülkemize güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.Yüksek aşılanma oranlarının Rusya'nın kapısını açtığını belirten turizmciler ise "Avrupalılar da yolda. Buradan da güçlü rezervasyonlar geliyor" dedi.PEGAS Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece saat 02'de ilk uçuşun başlayacağını söyledi. Sancar, "O gün Pegas olarak biz 5'i İstanbul, 40'ı Antalya olmak üzere 45 uçak indireceğiz. Diğer tur operatörleriyle birlikte Antalya'ya bir günde yaklaşık 200 uçak inecek" dedi.Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da, son dönemde rekor sayılara ulaşan aşılanmanın sonuç verdiğini belirterek, "Günlük 1.5 milyona yaklaşan aşılanma sayımız var. Sağlık Bakanlığı çok güzel ve özverili bir çalışma yürütüyor. Bu bize Rusya'nın kapısını açtı. Aynı şekilde Avrupa 'dan da güzel haberler in geleceğine inancımız tam" şeklinde konuştu.Bu yıl Rusya, Ukrayna, BDT, Almanya ve İngiltere gibi ana pazarların yabancı turistte ilk sıralarda yer alacağını anlatan Korkmaz, bu pazarlardaki hareketin özellikle sahil otellerine katkı sağlayacağını kaydetti.Hemen her kriz döneminde içeriye dönüp açığın yerli turistle kapatılmaya çalışıldığını aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımız da bu ihtiyacı geri çevirmeyip sektörü ayakta tutmak amacı ile gösterdiği bu vefanın turizm sektörü paydaşları açısından işler iyi gittiğinde de karşılıksız bırakılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Mutlaka güneydeki otellerde yerli turist kotası ve uygun fiyat politikası uygulamaya konulmalı. Tesislerimizin kullandığı sahiller ve tarihi mekanlarda turizmle ilgilensin ilgilenmesin her Türk vatandaşın hakkı var, yerli turist için bahsettiğim fiyat politikaları oluşturulurken bu mantıkla hareket ederek ülke çapında daha geniş bir kitlenin bu imkanlardan faydalanmasını sağlayabiliriz."Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, günlük 1.5 milyona yakın aşılanma sayılarının yakalanmış olmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. "Bu önce insan sağlığı sonrasında ekonomiye yansıyacak pozitif etki açısından büyük umut veriyor" diyen Çorabatır, şöyle devam etti: "En başından beri turizmdeki hareketin vaka sayılarındaki düşüş ve aşılanmadaki artışa bağlı olduğunu söyledik. Bunu şimdi yakalamaya başladık. İlk müjdeli haber Rusya'dan geldi. Avrupa'dan da güzel haberler bekliyoruz. Bu ülkelerde de aşılanmalar hızlı gidiyor. Ancak aşılanma ne kadar yüksek olursa olsun rehavete kapılmamak lazım. Biz oteller olarak kuralları harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz."Rus turistlerin 21 Haziran'dan itibaren geleceğini, "Ruslar 21 Haziran'da geliyor" başlığıyla ilk SABAH yazmıştı. PEGAS Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, "Rusya'da 21 Haziran saat 22.06 itibarıyla Türkiye'ye uçuş izni veriliyor" dedi.