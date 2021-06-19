İstanbul
'da scooter'lı postacı dönemi başladı. Pilot uygulama çerçevesinde 100 adet scooter ile göreve başlayan PTT dağıtım görevlileri, teslimatlarını çevreci ulaşım aracı olan elektrikli scooter ile yapacaklar.
PTT A.Ş.'nin düzenlediği törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, "Şehirlerde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz. Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. Uygulamayı kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz" dedi.
PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten ise scooter'la dağıtımın müşterilerine hız olarak yansıyacağını söyledi.