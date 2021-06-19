Türkiye'nin rekor düzeyde aşılama yapması Rusları geri getirdi





Mutlaka güneydeki otellerde yerli turist kotası ve uygun fiyat politikası uygulamaya konulmalı. Tesislerimizin kullandığı sahiller ve tarihi mekanlarda turizmle ilgilensin ilgilenmesin her Türk vatandaşın hakkı var, yerli turist için bahsettiğim fiyat politikaları oluşturulurken bu mantıkla hareket ederek ülke çapında daha geniş bir kitlenin bu imkanlardan faydalanmasını sağlayabiliriz."