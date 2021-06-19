Üsküdar'da 5 bin konutluk tarihi dönüşüm başladı





1.5 MİLYON KONUTUN ACİLİYETİ VAR

"Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız, şu an ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koydu" diyen Kurum, bu konutların 300 bininin ise İstanbul'da yer aldığını söyledi. Acilen bu 300 bin konutu dönüştürmek gerektiğini söyleyen Kurum, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak bugün İstanbul'da, 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık. Deprem dönüşüm projelerinde hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın istiyoruz."