Üsküdar'da 5 bin konutluk tarihi dönüşüm başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018'de başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir adım daha atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla İstanbul'un deprem dönüşümünü ilgilendiren yeni 5 bin konutluk "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm" projesine start verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yeni bir şehircilik yatırımını, yepyeni vizyoner bir projeyi, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinin yanında Mehmet Akif ve Küplüce mahallerimizi de katarak yeni 5.000 konutluk tarihi bir dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatıyoruz. Çamlıca Camii ve çevresinde yürüttüğümüz tüm projelerle toplamda 7.000 konut ve işyeri kazandıracağız" dedi.
1.5 MİLYON KONUTUN ACİLİYETİ VAR
"Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız, şu an ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koydu" diyen Kurum, bu konutların 300 bininin ise İstanbul'da yer aldığını söyledi. Acilen bu 300 bin konutu dönüştürmek gerektiğini söyleyen Kurum, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak bugün İstanbul'da, 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık. Deprem dönüşüm projelerinde hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın istiyoruz."
Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: "İstanbul'umuza son 20 yılda tam 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı yaptık. Şu anda sahada 20 milyarlık yatırımımızı da millete hizmet aşkıyla gece-gündüz demeden yürütüyoruz."
MÜSİLAJA 12.5 MİLYON CEZA
Marmara Denizi'nde yapılan müsilaj temizliği ve denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Murat Kurum, "4 bin 41 denetim gerçekleştirdik. 8 işletmeye kapatma cezası ve 12.5 milyon lira para cezası uygulandı. 7 gün 24 saat denetimlerimiz devam edecek. Marmara'nın kirletilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
VALİDEBAĞ KORUSU'NU İNŞA VE İHYA EDECEĞİZ
İstanbul'da toplam büyüklüğü 6 milyon metrekareyi bulan 40 millet bahçesi yaptıklarını belirten Kurum, Üsküdar Belediyesi ile de yürüttükleri projeyi de şöyle anlattı: "İstanbul'un merkezinde Validebağ Korusu'nun bugünkü içler acısı halini revize etmek ve oradaki tarihi dokuya, tescilli yapılara zarar vermeden, yeni hiçbir yapılaşma yapmadan, sadece oradaki yeşili, doğayı, tarihi değerleri gün yüzüne çıkaracağız.
Önemli bir projemizi de inşallah bakanlığımız Üsküdar Belediyemizle birlikte yürütüyor ve pazartesi günü itibarıyla Validebağ'daki çevre düzenleme projemiz başlıyor. Yaklaşık 50 milyon lira yatırımla gerçekten Üsküdar'a, Validebağ'a, İstanbul'a değer katacak bir eseri de inşallah inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Bu proje de şimdiden inşallah Üsküdar'ımıza hayırlı uğurlu olsun."
ARZUMUZ HIZLA TAMAMLANMASIDIR
Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mücait Karakaş, dönüşüm çalşmalar ile ilgili olarak SABAH'a şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kirazlıtepe'deki dönüşüm şartlarının aynısını da Mehmet Akif Ersoy ve Ferah mahallesi için uygulanacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in çalışmalarının neticesinde ümit ediyoruz, Kirazlıtepe'ye verilen hakların birebir aynısı Mehmet Akif Ersoy için de uygulanmaya çalışılacaktır. En kısa sürede belirtilen oranların tarafımıza imzaya açılmasını ümit ediyoruz. Kentsel dönüşümün çok hızlı bir şekilde tamamlanmasını talep ediyoruz. Emekleri için değerli büyüklerimize teşekkür ediyoruz."
TOKİ'DEN BÜYÜK ATILIM
TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise yaptığı konuşmada "Bu güne kadar 69 il, 222 ilçede 260 kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirdik. 40 ilde, 110 projede yaklaşık 170 bin konutun dönüşümünü sağladık.
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Önümüzdeki aylar içinde 780'i işyeri olmak üzere toplam, sadece kentsel dönüşüm açısından 15.208 kentsel dönüşüm konutunun ihalesini gerçekleştiriyoruz" dedi. Başkan Bulut, riskli alan ilan edilen Çamlıca Cami'nin batısında bulunan 180 bin 550 metrekarelik alanda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.