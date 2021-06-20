400 milyarlık yeşil sanayi hamlesi

Türkiye
, yeşil sanayide başarı hikâyesi yazmak için çalışmaları hızlandırırken, bu zincire organize sanayi bölgeleri de katıldı. "Sanayinin Yeşil Rotası" kampanyası kapsamında 400 milyar liralık büyüklüğe ulaşan Ankara
'daki sanayi işletmeleri atık ve geri dönüşüm yatırımlarıyla ilgili sorumlulukları, devlet destekleri, iklim riskleri, AB ve dünya ile yeşil ticarete hazırlanıyor. Hükümet, önceki yıl atık ve geri dönüşüm yatırımlarında sanayicileri desteklemek için 1, 2, 3 ve 4'üncü bölgelerin devlet destek oranlarını artırdı. Atık bertaraf, geri dönüşüm üzerine yapılacak olan tesis yatırımlarına lisanslı olmak kaydı ve endüstri tesislerinin kendi süreçlerini geliştirmeleri için geri dönüşüme yönelik yapacakları yatırımlarda destek oranı yüzde 55 olarak belirlendi. Bu oran OSB bölgesi için artı 10 puan eklenerek yüzde 65'e çıkarıldı. Bu savunma ve uzay sanayi sektörleri haricinde sanayiciye verilen en büyük destek oranı oldu. Ankara Sanayi Odası
2. OSB ve ASOB-ÇEV ortaklığında başlatılan "Sanayinin Yeşil Rotası" kampanyasının ikinci adımı devreye girdi. ASO 2. OSB Bölge Müdürü Ayhan Özer, Yeşil Mutabakat'ın yalnızca çevresel bir strateji olmadığını belirterek, "Yeni bir ekonomik büyümenin koşulları belirlendi. Sanayicimizin dönüşüm ve uyumu için işbirliği yapacağız. Karbon nötr sanayi için çevresel yatırımların planlanarak uygulanması konusunda sanayicilerimizle birlikte hareket edeceğiz. Ülke ihracatının büyük bir bölümünün AB ülkelerine gerçekleştirildiği dikkate alındığında bu konudaki düzenlemeler sanayicilerimiz için son derece önemli" diye konuştu.
SINIRDA KARBON ÖNEMLİ
Yeşil Mutabakat ile öngörülen politika değişiklikleri konusunda sanayicileri bilgilendiren Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ceren Fırat, ihracatçının endişe duyduğu konuların en başında karbon düzenlemesinin geldiğini söyledi. Fırat, "Maliyetler yüzünden üretici kaçıyor, gidiyor, daha düşük iklim politikaları olan yerlere yatırımlarını kaydırıyor. Yani karbon kaçağına yol açmış oluyor. AB karbon kaçağını önlemek için sınırda karbon düzenlemesine gidiyor" dedi.
GERİ KAZANIMA 18 MİLYARLIK YATIRIM
SON 8 yılda düzenlenen 1.676 teşvik belgesiyle geri kazanım konusundaki 18 milyar liralık özel sektör yatırımına destek verildi. Dünya Bankası
sanayi bölgelerinde yeşil altyapı için 300 milyon dolar
lık destekte bulunurken Türkiye, AB'nin yeşil yatırım için bu yıl kullanıma açtığı fondan 5 milyar euro almayı hedefliyor. Bu kaynakla, yeşil altyapı kapsamında da iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atık su arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneş, rüzgâr ve biokütle gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına destek sağlanacak