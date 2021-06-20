Yerli yazılımlar Siber Vatan’a kalkan oldu

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) siber saldırılara karşı yerli yazılımlar Avcı, Azad ve Kasırga ile verdiği mücadeleler ile Siber Vatan
zararlı yazılımlardan korundu. Türkiye
'nin 1.800'ün üzerindeki Siber Olaylara Müdahale Ekibi
(SOME) ve 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan ulusal siber güvenlik yapılanması kötü niyetli hackerların da korkulu rüyası oldu. Siber güvenliği milli güvenlik meselesi olarak gören Türkiye, son dönemde gerçekleştirdiği siber güvenlik uzmanı atılımı ile bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almayı başardı. Yapılan araştırmalara göre siber saldırıların 2021'de küresel ekonomiye yıllık 6 trilyon dolar
tutarında zarara sebep olacağı hesaplanırken, bu zararın 2025'te 10 trilyon doları aşması bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde yürütülen siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, BTK kampüsünde görev yapan USOM, siber güvenlik için kaleye dönüştürüldü. Tamamen milli kaynaklarla geliştirilen Avcı, Azad ve Kasırga projeleri ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağlarken, bu uygulamalarla birçok zararlı yazılım bertaraf edildi.
750 SAHTE KONFERANS
Pandemi sürecinde yerli ve milli uygulamalarla 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 25 bin 380 adet zafiyet tespit edildi. Kovid-19 ile alakalı 119 adet zararlı yazılım incelemesi ve 569 adet zararlı yazılım bilgisi SOME'lerle paylaşıldı.
SİBER GÜVENLİK UZMANI SAYISI 5 BİNE ULAŞTI
YENİ Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı'nda kritik altyapıların korunması stratejik hedeflerden biri olarak belirlendi. Bu kapsamda kritik altyapı sektörleri USOM ve bin 800'ün üzerinde SOME ve 5 bine yakın siber güvenlik uzmanından oluşan ulusal siber güvenlik yapılanması tarafından Siber Vatan 7/24 esaslı olarak korunuyor.