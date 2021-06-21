Akkuyu’da iki aşamalı güvenlik

Akkuyu
'nun referans santrali olan Novovoronej Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yeni güç ünitelerinde Kıdemli Vardiya Amiri olarak görev yapan Tuçkov Maksim Yureviç, alınan güvenlik önlemleri ile reaktörlerin hiçbir güvenlik zafiyeti taşımadığını belirterek, "Reaktörlerde acil durumlara hiç yol açmayan erken güvenlik sistemleri var" dedi. Yureviç, VVER-1200 tipi reaktörlerin özelliklerini bir grup gazeteciyl paylaştı. Yureviç, "3+ nesil VVER-1200 ünitelerinin özelliği, aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra, santral uzmanlarının müdahalesi olmadan bile reaktör ünitesinin güvenli bir duruma getirilmesini sağlayan pasif güvenlik sistemlerinin kullanımına dayanmaktadır. Bu, olası bir kazayı engelleyen son aşamadır" dedi.