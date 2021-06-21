Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan 6 milyon TL destek kampanyası müjdesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kamuoyu ile paylaştı. Bu Açıklama sonrası, 5 bin TL destek ödemeleri başvurusu nasıl yapılır sorusu, esnaf ve işletme sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, kişi başı 5 bin TL destek ödemesi hakkında detaylar...

Koronavirüs salgın sürecinde farklı meslek gruplarına pek çok destek ödemesi yapıldı. Son olarak 21 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni bir ensafa destek ödemesi açıklamasında bulundu. 5 bin TL şeklinde kişi başı yapılacak ödemeler için başvuruların Aile ve Çalışma Bakanlığı sitesi üzerinden yapılacağı ve ödeme işlemlerinin de PTT ile yapılacağı açıklandı. Peki, kırtasiyeciler için açıklanan esnafa 5 bin TL destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?