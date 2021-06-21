Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Koronavirüs salgın sürecinde farklı meslek gruplarına pek çok destek ödemesi yapıldı. Son olarak 21 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni bir ensafa destek ödemesi açıklamasında bulundu. 5 bin TL şeklinde kişi başı yapılacak ödemeler için başvuruların Aile ve Çalışma Bakanlığı sitesi üzerinden yapılacağı ve ödeme işlemlerinin de PTT ile yapılacağı açıklandı. Peki, kırtasiyeciler için açıklanan esnafa 5 bin TL destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kırtasiyeci Esnafı Destek' programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 1200 kırtasiyecinin yararlanabileceğini belirtti.
Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti.
Bilgin, başvurunun fazla olması halinde, emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınıp yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti. Bilgin ayrıca, başvuruların bugünden itibaren başladığını ve ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.
Salgının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için toplam 6 milyon TL destek verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için 1200 kırtasiyeci esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Kırtasiyecilere kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destekte bulunulacak. Başvurular, bugünden itibaren https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ üzerinden alınacak.
14 ilde uygulanacak "Kırtasiyeci Esnafı Destek" programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnaf yararlanabilecek. 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verilecek.