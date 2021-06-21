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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:31 Son Güncelleme: 21.6.2021 13:57

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Bakanı'ndan 6 milyon TL destek kampanyası müjdesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kamuoyu ile paylaştı. Bu Açıklama sonrası, 5 bin TL destek ödemeleri başvurusu nasıl yapılır sorusu, esnaf ve işletme sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, kişi başı 5 bin TL hakkında detaylar...

Koronavirüs salgın sürecinde farklı meslek gruplarına pek çok yapıldı. Son olarak 21 Haziran'da Bakanı , yeni bir ensafa destek ödemesi açıklamasında bulundu. 5 bin TL şeklinde kişi başı yapılacak ödemeler için başvuruların Aile ve Çalışma Bakanlığı sitesi üzerinden yapılacağı ve ödeme işlemlerinin de PTT ile yapılacağı açıklandı. Peki, kırtasiyeciler için açıklanan esnafa 5 bin TL destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kırtasiyeci Esnafı Destek' programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 1200 kırtasiyecinin yararlanabileceğini belirtti.

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başı 5 bin TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti.

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Bilgin, başvurunun fazla olması halinde, emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınıp yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti. Bilgin ayrıca, başvuruların bugünden itibaren başladığını ve ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Salgının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için toplam 6 milyon TL destek verilecek. Bakanı , COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için 1200 kırtasiyeci esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Kırtasiyecilere kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destekte bulunulacak. Başvurular, bugünden itibaren https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ üzerinden alınacak.

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

14 ilde uygulanacak "Kırtasiyeci Esnafı Destek" programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnaf yararlanabilecek. 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verilecek.

Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...

Ödemeler PTT'ten yapılacak Hibe almaya hak kazananlar, bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacak.

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Bakan'dan müjde! Esnafa 5 bin TL destek ödemesi yapılacak! 5 bin TL pandemi destek ödemesi başvuru ekranı...
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