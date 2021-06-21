Şahap Kavcıoğlu: TL mevduat tarihi zirvede





BDDK verilerine göre 19 Mart'ta 255.7 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü 5 Nisan'da 243.7 milyar dolara kadar geriledi. Döviz hesaplarında 17 günde 12 milyar dolar düşüş oldu. Döviz hesaplarının büyüklüğü 11 Haziran'da 252 milyar dolar oldu.