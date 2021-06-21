Tatilcilere sahte rezervasyon uyarısı





İNDİRİMLERE DİKKAT

Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden sunulan tatil ve konaklama teklifleri üzerinden pek çok tüketici mağduriyet yaşıyor. Bu gibi durumlarda gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.