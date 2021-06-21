Tatilcilere sahte rezervasyon uyarısı

Tüketicilere, herhangi bir konaklama rezervasyonu yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli olup olmadığını, tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol etmeleri.
Bu konuda, "www.kulturturizm.gov. tr" ve "https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/ turizm-tesisleri.html" adresli internet sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise "www. tursab.org.tr" internet sitesinden sorgulama yapılmaları önerildi. Rezervasyon yapılacak internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.
İNDİRİMLERE DİKKAT
Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden sunulan tatil ve konaklama teklifleri üzerinden pek çok tüketici mağduriyet yaşıyor. Bu gibi durumlarda gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.
Gerek yüz yüze gerekse mesafeli satışlarda alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formu istenmesi de alınacak tedbirler arasında bulunuyor.
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tesisin işletme belgeli olup olmadığını ve yıldız sayısını kontrol edin.
İnternet sitesinde adres, unvan ve iletişim bilgilerini teyit edin.
İnternet sitesinin ETBİS'e kayıtlı olup olmadığına bakın.
Sosyal medya hesaplarından ulaşan konaklama tekliflerini kabul etmeyin.
Gelen teklifin içeriğindeki tesis resimleri, kurumsal logo ve işaretleri sorgulanmalı.
Teklife ilişkin reklamda yer alan telefon ve iletişim bilgileri internet ortamında sorgulanmalı.
Bakanlıktan kadın konukevlerine kütüphane hizmeti
Konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formu isteyin.