TL mevduat tarihi zirvede

Mart ayında Merkez Bankası
başkanlığına getirilen Şahap Kavcıoğlu
'nun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağına yönelik güçlü mesajları, Türk Lirası
'na geçişi hızlandırdı. Türk Lirası mevduat hacminde tarihi rekora imza atılırken, döviz hesaplarındaki artış frenlendi. Aynı zamanda TL mevduatın, TL kredi hacmine de oranı gerilemeye başladı.
1.7 TRİLYON AŞILDI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nun (BDDK) günlük ve haftalık verilerine göre, TL mevduatın toplam tutarı 14 Haziran'da 1 trilyon 716 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduatlar, Kavcıoğlu'nun başkanlığa atandığı 20 Mart öncesinde 19 Mart'ta 1 trilyon 568 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. TL mevduatta 3 ayda yaşanan artış yaklaşık 150 milyar liraya ulaştı. TL mevduatlar 2020 sonundan bu yana ise 170 milyar lira arttı.
DÖVİZE GEÇİŞ YAVAŞLADI
Göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen 3 Para Politikası Kurulu toplantısında faizde değişiklik yapmayan yeni başkan Kavcıoğlu'nun, erken gevşeme beklentilerinin asılsız olduğu yönündeki açıklamaları ve para politikasında sıkı duruşun kararlılıkla korunacağına yönelik güçlü mesajları TL'nin cazibesini artırırken, dövize geçişi frenledi. BDDK verilerine göre 19 Mart'ta 255.7 milyar dolar
olan döviz hesaplarının büyüklüğü 5 Nisan'da 243.7 milyar dolara kadar geriledi. Döviz hesaplarında 17 günde 12 milyar dolar düşüş oldu. Döviz hesaplarının büyüklüğü 11 Haziran'da 252 milyar dolar oldu.
KREDİLERDE DÖVİZİN PAYI DÜŞÜYOR
TÜRK Lirası mevduatlar yıl başından bu yana 170 milyar lira artarken, TL kredi hacmi ise bu dönemde 91 milyar lira artarak 2 trilyon 444 milyar liraya ulaştı. TL mevduatın, TL kredi hacmine oranı ise yüzde 65.7'den 70.1'e çıktı. Mevduatta TL'ye geçiş artarken, kredilerde de döviz cinsi borçlanmanın frene bastığı gözlendi. 2020 sonunda 165.6 milyar dolar olan yabancı para 14 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 167.7 milyar dolar oldu. 2020 sonunda yüzde 96.6 olan toplam mevduatın kredileri karşılama oranı 14 Haziran'da yüzde 99.2'ye yükseldi.