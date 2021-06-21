"Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştı”

Ticaret Bakanlığı'nın "Yurt dışı Yatırım Anketi" sonucunu paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ankete göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

"TÜRK GİRİŞİMCİLERİN YURT DIŞINDAKİ YATIRIMLARI 2020 YILINDA 43,9 MİLYAR $'A ULAŞTI"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyorlar. Bakanlığımızca yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43,9 milyar $'a ulaştı. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6,4 milyar $ olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar $'ı buldu. Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"124 ÜLKEDEKİ YATIRIMLARINDA SERMAYE POZİSYONU 43,9 MİLYAR DOLAR OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı'nın "Yurt dışı Yatırım Anketi" sonucuyla ilgili açıklamasını da paylaştı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketleri" kapsamında tespit edilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurtdışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi – 2021", 26 Nisan – 4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan "online sistem" üzerinden gerçekleştirilen anket sonucunda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43,9 milyar dolar olarak tespit edildi."

"TOPLAM CİROLARININ İSE 35 MİLYAR DOLARA ULAŞTIĞI BELİRLENDİ"

"Anket çalışması sonucunda, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurtdışında 2.118 yatırımda 147.034'ü yabancı, toplam 158.066 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 6,4 milyar dolar, bu yatırımlardan Türkiye'nin yaptığı ithalatın ise 4,1 milyar dolar olduğu, yurtdışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da Uluslararası Yatırım Pozisyonu istatistikleri olarak açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurtdışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların yurtdışında karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanmaktadır. Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanmaktadır."